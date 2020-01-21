Сундар Пичаи: искусственный интеллект нуждается в новых правилах регулирования

Исполнительный директор Alphabet и Google Сундар Пичаи заявил, что искусственный интеллект нуждается в новых правилах регулирования, пишет Financial Times. По его словам, это необходимо, учитывая потенциальные угрозы, которые может нести, например, технология распознавания лиц.

«Распознавание лиц сопряжено с риском. Я думаю, важно чтобы регулирование появилось как можно скорее», — сказал Сундар Пичаи.

Пичаи отмечает, что важно ответить на вопрос, как правильно отрегулировать эту отрасль — нужен осторожный подход, который позволит не устанавливать чрезмерный контроль над технологией. Например, для беспилотных автомобилей необходимо придумать новые уместные законы. А в случае, например, медицины, вполне возможно использовать и нынешние правила.

«Компании вроде нашей не могут просто создавать новые технологии и позволять рынку самому решать, как ими распорядиться. Для нас важно, чтобы технология использовалась во благо и была доступна всем», — заявил Пичаи.

Он также отметил, что в вопросах регулирования искусственного интеллекта важно сотрудничество между странами, чтобы в мире были единые стандарты.

В последние годы технология распознавания лиц стала доступна для коммерческого использования. Ей сразу заинтересовались полиция и ретейлеры в Китае, Великобритании, Индии и США. Сейчас регуляторы ЕС планируют запретить технологию распознавания лиц на срок до 5 лет, пока они оценивают, как предотвратить злоупотребления.