Subaru планирует к середине 2030-х годов продавать только электромобили

Японская компания Subaru объявила, что планирует прекратить выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к середине 2030-х годов. К 2030 году доля гибридов и электромобилей в поставках будет составлять 40%. Такое решение продиктовано введением все более строгих нормативов по выбросам во всем мире, особенно в Китае и в Европейском союзе.

Компания Toyota владеет 8,7% акций Subaru и оба партнера совместно разрабатывают пару электромобилей, которые должны появиться в 2020-х годах. Пока что Subaru занимается адаптацией гибридной технологии Toyota к своим автомобилям. Первым результатом этой работы стал бензоэлектрический вариант Crosstrek, представленный в 2018 году. Руководство компании подчеркивает, что использование разработок Toyota не сводится только к изменению маркировки. При переходе к электрическим силовым установкам будет сохранена характерная черта машин Subaru — полный привод.