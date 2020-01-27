27.01.2020

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Создана онлайн-карта распространения китайского коронавируса в реальном времени

коронавируса

Исследовательский центр системных наук и инженерии (CSSE) создал онлайн-панель мониторинга распространения коронавируса из Китая. В реальном времени онлайн-карта отображает количество подтвержденных случаев заболевания, динамику распространения вируса, а также численность выздоровевших пациентов и смертельных исходов. Согласно этим данным, коронавирус 2019-nCoV вышел за пределы Китая, но случаи в других странах пока единичные.

Инструмент использует данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и центров по контролю заболеваемости в США, Европе и Китае.

Коронавирус 2019-nCoV впервые появился в китайском городе Ухань. Власти КНР установили, что эпицентром вспышки вируса является оптовый рынок в этом городе, где в качестве мяса для еды продавали самых разнообразных представителей дикой природы – живых лис, крокодилов, волчат, гигантских саламандр, змей, крыс, павлинов, дикобразов, коал, а также диких птиц.

На данное время количество зараженных приблизилось к отметке в 2,8 тыс. человек.

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