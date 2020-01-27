Состоялся релиз ядра Linux 5.5

Линус Торвальдс (Linus Torvalds) представил стабильный релиз ядра Linux версии 5.5. Новая версия включает ряд изменений, в том числе поддержку нового оборудования, улучшения сетевой и дисковой подсистем, обновления функций безопасности, а также механизма применения патчей без перезагрузки системы.

Скорее всего именно эта версия ядра Linux станет основой для будущего релиза Ubuntu 20.04 с расширенным жизненным циклом (LTS), которая выйдет в апреле 2020 года. В числе наиболее значимых изменений портал Phoronix, в частности, отмечает поддержку графики чипов Intel семейств Tiger Lake и Jasper Lake, системы на кристалле Broadcom BCM2711, которая используется в одноплатном компьютере Raspberry Pi 4, а также ряда других ARM-чипов и плат. Добавлена начальная поддержка китайских MIPS-процессоров Loongson-3A.

Теперь для архитектуры x86 по умолчанию используется пятиуровневая организация таблиц страниц памяти, что позволяет существенно увеличить максимальный объем оперативной памяти, с которым может работать ядро.

В новой версии реализован механизм присвоения альтернативных имен сетевым интерфейсам, благодаря которому один интерфейс теперь может иметь сразу несколько имен. Максимальная длина имени увеличена с 16 до 128 символов.

Для файловой системы Btrfs добавлена поддержка быстрых алгоритмов вычисления контрольных сумм xxhash64, blake2b и sha256. В реализации RAID1 поддерживается возможность зеркалирования данных сразу на три или четыре устройства вместо двух, как это было раньше. Режимы называются RAID1C3 и RAID1C4 соответственно.

Также у пользователей Linux появилась возможность «разгона» графических чипов AMD Navi и мониторинга температуры твердотельных NVMe-накопителей через sysfs.

Усовершенствован механизм наложения патчей ядра без необходимости выполнять перезагрузку (Livepatching), как правило, таким образом применяются исправления безопасности.

Внесены значительные изменения в работу системного планировщика задач по умолчанию – CFS. Алгоритм балансировки нагрузки подвергся переработке.

В рамках интеграции VPN Wireguard в Linux, которую планируется осуществить к релизу 5.6, в штатный Crypto API из криптографической библиотеки Zinc перенесен ряд функций.

Полный список изменений доступен по этой ссылке.