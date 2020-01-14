Sony проведет Experience PlayStation с января по февраль

Sony анонсировала выставку Experience PlayStation 2020, которая начнется сегодня, 14 января 2020 года, в здании Sony Square NYC в Нью-Йорке и будет посвящена 25-летию бренда PlayStation. Мероприятие продлится до 16 февраля, сообщается на сайте компании.

Sony проводит выставку PlayStation Experience с 2014 года, однако в 2018 году компания отменила ее из-за недостатка материала. Мероприятия не было и в 2019 году.

В 2019 году Sony также впервые пропустила E3, заявив, что хочет выйти за рамки стандартной презентации проектов и, по всей вероятности, не посетит выставку и в 2020 году. Редактор Kotaku Джейсон Шрайер (Jason Schreier) считает, что Sony проведет в 2020 году собственное мероприятие, посвященное PS5. Вероятно, им станет PlayStation Meeting — конференция, на которой компания представляет свои новые консоли.

Так, PS4 показали на PlayStation Meeting, которая прошла 20 февраля 2013 года. Ожидается, что PlayStation Meeting, на которой представят PS5, проведут в заключительный день выставки Experience Playstation — 16 февраля 2020 года.