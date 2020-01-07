Sony представила логотип PlayStation 5

Компания Sony Interactive Entertainment представила на выставке CES 2020 официальный логотип PlayStation 5 — новой консоли, которая поступит в продажу в конце 2020 года. Логотип выполнен в минималистичном стиле, как и у предыдущих версий.

Во время презентации президент и генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Ryan) сказал, что PlayStation 5 будет обладать высокоскоростным SSD, объемным звуком, Ultra HD Blu-Ray, аппаратной поддержкой трассировки лучей, а также вибрирующими и адаптивными курками на контроллере. Больше новостей о консоли появится в ближайшие месяцы.

После Райан перешел к итогам 2019 года для PlayStation 4. Было продано 106 млн. консолей, а игр — 1,15 миллиард копий. Гарнитура виртуальной реальности PlayStation VR разошлась тиражом 5 млн. Ежемесячных активных пользователей PlayStation Networks компания насчитала 103 млн. 38,8 млн. игроков PlayStation 4 являются подписчиками сервиса PlayStation Plus.