Sony неожиданно анонсировала концепт электромобиля Vision-S

Состоялся один из самых неожиданных анонсов на выставке CES 2020, пишет издание The Verge. Компания Sony представила концепт электромобиля Vision-S, который предназначен для демонстрации различных технологий японской компании.

Электромобиль Sony Vision-S оснащен 33 различными датчиками внутри и снаружи, несколькими дисплеями, высококлассной аудиосистемой 360 Reality Audio с эффектом погружения, а также постоянным подключением к сети. Приборная панель состоит из нескольких сенсорных дисплеев, а задним пассажирам предлагается пара больших экранов в подголовниках.

Некоторые комплектующие поставлены компаниями BlackBerry и Bosch. Платформа электромобиля была разработана при помощи компании Magna. Sony заявляет, что эта платформа также подойдет для других типов транспортных средств, таких как внедорожники.

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«Этот прототип воплощает наш вклад в будущее мобильности», — сказал генеральный директор Sony Кенитиро Йошида (Kenichiro Yoshida).

Компания потратила всего несколько минут на короткую презентацию автомобиля в конце своей пресс-конференции. О ходовых характеристиках Vision-S известно лишь то, что разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,8 сек, а максимальная скорость составляет 239 км/ч.