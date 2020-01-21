Smart-часы Garmin Tactix Delta нацелены на конфиденциальность

Компания Garmin представила новые smart-часы Tactix Delta, выполненные с учетом требований военного стандарта США MIL-STD-810. Новинка оснащена 1,4-дюймовым дисплеем, который на 36% больше чем у предыдущих моделей серии Tactix, защищенным от повреждений сапфировым стеклом. Разрешение экрана составляет 280 × 280 точек. Корпус часов выполнен из стали, а кольцо вокруг циферблата — из титана с углеродным покрытием.

Заявленная автономность устройства составляет до 21 дня, в режиме энергосбережения — до 80 дней. Кроме того, с помощью функции Power Manager можно контролировать влияние различных настроек и датчиков на длительность работы батареи.

Tactix Delta получили режим Stealth Mode, при активации которого полностью отключаются функции сохранения и передачи информации, а также специальную кнопку для уничтожения всей информации из памяти устройства. Имеется набор «тактических» функций, включая режим Jumpmaster для прыжков с парашютом, а также возможность отображения двух систем координат GPS на одном экране. Новинка обладает водонепроницаемостью с возможностью погружения на глубину до 100 м и функцией измерения частоты пульса во время плавания. Есть стандартные функции smart-часов, возможность сохранения до 2 тыс. музыкальных треков, поддержка платежной системы Garmin Pay и так далее.

Smart-часы Garmin Tactix Delta уже поступили в продажу по цене 899,99 долларов.