Samsung The Sero — телевизор для просмотра вертикального контента

Компания Samsung на CES 2020 представила не только полностью безрамочный телевизор Q950TS QLED 8K, но и модель для просмотра вертикального контента The Sero, а также анонсировала модели, матрицы которых построены на базе технологии MicroLED.

Впервые телевизоры The Sero были показаны еще в апреле прошлого года в Южной Корее в качестве концепта. The Sero — это 43″ телевизор, экран которого можно с легкостью поворачивать в вертикальную ориентацию. Таким образом, будет гораздо удобнее просматривать Instagram Stories, видео Tik Tok и записи из Snapchat. В телевизоре используется QLED-дисплей с разрешением 4K.

The Sero состоят из дисплея и специальной подставки, которая оснащена не только поворотным механизмом, но и аудиосистемой формата 4.1 (общая мощность динамиков составляет 60 Вт). Подставка достаточно высокая, чтобы телевизор не задевал пол во время поворота. По задумке производителя, эта модель максимально подходит для трансляции контента со смартфона на большой дисплей. Пользователи iPhone оценят поддержку технологии AirPlay 2.



The Sero получил награду CTA «Best of Innovation» на выставке CES 2020. Сроки выхода телевизора Samsung The Sero и цены пока не уточняются.

Также компания представила модульную модель MicroLED для домашнего использования, в которой сочетаются экран нового поколения и возможности для индивидуальной настройки.

Телевизоры на базе технологии MicroLED с диагональю экрана 75, 88, 93 и 110 дюймов подходят для самых разных домов и интерьеров. Такие устройства практически не имеют рамок со всех четырех сторон дисплея. Пользователи могут создавать различные комбинации дисплеев, соединяя несколько панелей MicroLED вместе, чтобы гармонично вписывать их в дизайн домашнего пространства. Яркость достигает 5000 кд/м2.

Особенность данной линейки телевизоров также стала поддержка искусственного интеллекта, обеспечивающего максимально контрастную картинку и функцию качественного апскейлинга при искусственном повышении разрешения видео.