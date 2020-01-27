Samsung снизила цены на линейки Galaxy S10 и Galaxy Note10

Компания Samsung, в преддверии мероприятия Galaxy Unpacked, на котором будет представлена линейка смартфонов Galaxy S20, объявила о снижении цен на линейки Galaxy S10 и Note10.

Модель Galaxy S10+, которая оснащена 1 Tb памяти, упала в цене с 1600 до 1100 долларов. Стоимость модели Galaxy S10+ со 128 Gb флэш-памяти снизилась с 1000 до 800 долларов. Стандартная версия Samsung Galaxy S10, с 128 Gb энергонезависимой памяти, предлагается за 700 долларов вместо 900.

Базовая модель Galaxy Note10, оснащенная 256 Gb флэш-памяти, подешевела с 950 до 540 долларов. Galaxy Note10+ с таким же объемом памяти теперь стоит 640 долларов вместо 1100 долларов. Стоимость версии Galaxy Note10+ с 512 Gb флэш-памяти упала с 1200 до 940 долларов. Цена модели Galaxy Note10+ 5G с 256 Gb энергонезависимой памяти снизилась с 1300 долларов до 1040 долларов.

Мероприятие Samsung Galaxy Unpacked пройдет 11 февраля 2020 года.