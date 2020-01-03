04.01.2020

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Samsung QLED 8K TV одним из первых получит сертификацию 8K Association

Samsung QLED 8K TV

Компания Samsung объявила, что ее QLED 8K-телевизоры одними из первых будут сертифицированы организацией 8K Association (8KA), пишет ресурс Engadget. Данная сертификация подтверждает, что телевизоры обладают разрешением не менее 7680×4320 точек, обеспечивают пиковую яркость на уровне 600 нит, а также поддерживают стандарты HDMI2.1 и HEVC (H.265). Предполагается, что среди прочих, такую сертификацию могут пройти и безрамочные телевизоры Q950T.

Логотип сертификации позволит потребителям легко определить, что перед ними находится устройство, гарантированно поддерживающее видео 8K.

«Наша цель — предоставить потребителям возможность легко отделять премиальные 8K-дисплеи от других устройств при принятии решений о покупке», — сказал вице-президент Samsung Display Хёгун Ли (Hyogun Lee).

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