Samsung QLED 8K TV одним из первых получит сертификацию 8K Association

Компания Samsung объявила, что ее QLED 8K-телевизоры одними из первых будут сертифицированы организацией 8K Association (8KA), пишет ресурс Engadget. Данная сертификация подтверждает, что телевизоры обладают разрешением не менее 7680×4320 точек, обеспечивают пиковую яркость на уровне 600 нит, а также поддерживают стандарты HDMI2.1 и HEVC (H.265). Предполагается, что среди прочих, такую сертификацию могут пройти и безрамочные телевизоры Q950T.

Логотип сертификации позволит потребителям легко определить, что перед ними находится устройство, гарантированно поддерживающее видео 8K.