15.01.2020

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Samsung представила защищенный смартфон Galaxy XCover Pro

Samsung Galaxy XCover Pro

Компания Samsung представила новый защищенный смартфон Galaxy XCover Pro. Устройство предназначено для представителей «широкого спектра отраслей»: от ритейла и производства до здравоохранения и логистики. Модель получила большой и почти безрамочный дисплей, емкий аккумулятор, а также несколько уникальных функций.

В Samsung Galaxy XCover Pro установлен 6,3-дюймовый FHD+ дисплей, поддерживающий управление с помощью касаний мокрыми руками или в перчатках.

Samsung Galaxy XCover Pro

Аппарат построен на базе восьмиядерного процессора Exynos 9611 с тактовой частотой до 2 GHz. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, встроенной — 64 ГБ с возможностью расширения посредством карт памяти microSD объемом вплоть до 512 ГБ.

Основная камера представлена двумя модулями на 25 Мп (f/1.7) и 8 Мп (f/2.2). В углу экрана находится небольшое отверстие под фронтальную камеру разрешением 13 Мп.

За автономность устройства отвечает аккумулятор емкостью 4050 мА·ч, при этом батарея в данной модели съемная, что позволяет быстро заменить ее. Сообщается о поддержке быстрой зарядки мощностью 15 Вт.

Как и все представители семейства Galaxy Xcover, новинка отличается повышенной защищенностью от воздействия внешней среды и падений. По степени защиты от проникновения влаги и пыли Galaxy Xcover Pro соответствует требованиям стандарта IP68, а также модель выполнена с учетом норм военного стандарта MIL-STD-810 по устойчивости к ударам и вибрации. По заверению производителя, даже при отсутствии защитного кейса смартфон легко выдерживает падение с высоты до 1,5 м без физических повреждений.

У Galaxy Xcover Pro оборудован программируемыми клавишами, позволяющими осуществлять различные действия в одно нажатие, например, активацию сканера или запуск CRM-приложения без открытия меню. Дополнительно в модели есть режим рации и поддержка управления в перчатках. Кнопка питания также служит для считывания отпечатков пальцев. За безопасность данных отвечает специализированная платформа Samsung Knox. Кроме того, Galaxy XCover Pro может использоваться в качестве платежного терминала благодаря фирменной технологии Samsung POS.

Габариты смартфона — 159,9 х 76,7 х 9,94 мм, вес – 218 гр. Смартфон работает под управлением ОС Android Pie, которую можно будет обновить до версии Android 10.

Стоимость Galaxy XCover Pro составляет ориентировочно 500 долларов. Продажи стартуют в конце февраля.

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