Samsung показала упаковку-конструктор Eco-Package

Компания Samsung Electronics представила экологичную упаковку Eco-Package, с помощью которой можно сделать мебель и аксессуары для дома своими руками, например, самостоятельно смастерить тумбочку или журнальный столик.

Согласно исследованиям Агентства по охране окружающей среды США (АООС США), около 95% произведенных картонных коробок выбрасывается сразу после однократного использования. Это означает, что каждый год около 90 млрд. картона оказывается на свалке. Eco-Package была создана в качестве экологичной альтернативы с целью сокращения отходов и уменьшения негативного воздействия на окружающую среду.

Новый подход впервые применяется в упаковке интерьерных телевизоров The Serif, позволяя их владельцам не выбрасывать коробку, а повторно использовать ее, обыгрывая в интерьере дома. Благодаря простому алгоритму действий на создание оригинального аксессуара уйдет не более 30-40 мин. Инструкции по сборке прикроватной тумбочки, подставки для журналов, домика для кошки или другой мебели доступны по QR-коду на боковой стороне коробки. С помощью них пользователю необходимо соединить напечатанные на картоне точки карандашом, вырезать получившиеся детали и собрать новый предмет интерьера.

Уникальный дизайн Eco-Packaging был отмечен наградой CES Innovation Awards за содействие эффективному использованию природных ресурсов. С начала 2020 года Samsung применяет для выпуска упаковок и буклетов только волоконные материалы, сертифицированные международными природоохранными организациями, такими как Лесной попечительский совет (Forest Stewardship Council, FSC), Программа одобрения лесной сертификации (Programme for the Endorsement of Forest Certification) и Инициатива устойчивого лесопользования (Sustainable Forestry Initiative). Упаковка Eco-Package не только подходит для вторичного использования, но и экологически безопасна. С первой половины 2019 года все коробки, пакеты и другие материалы, в которых поставляются продукты и аксессуары Samsung, от мобильных устройств до крупногабаритной бытовой техники, выполняются из таких материалов, как биопластик и переработанная бумага.