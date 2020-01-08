08.01.2020

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Samsung представила проект «искусственного человека» Neon

Samsung Neon

На выставке CES 2020 исследовательское подразделение Samsung STAR Labs представило загадочный проект Neon, который обещает миру «первого искусственного человека».

«Neon — это новая жизнь», — заявил Пранав Мистрие (Pranav Mistry), генеральный директор STAR Labs. — «На нашей планете миллионы видов, и мы надеемся добавить еще один».

Проект представляет собой визуальную симуляцию человека, предназначенную для использования в качестве видеопомощника. На первом этапе эти помощники смогут использоваться в качестве дополнений к аудиопомощникам, таким как Alexa Amazon и Google Assistant, однако впоследствии могут получить более широкое распространение.

«В будущем помощники Neon смогут работать телеведущими, дикторами и актерами кино», — отметили в Samsung.

В основе Samsung Neon лежит фирменная технология Core R3, позволяющая создавать виртуальных людей. Компьютер генерирует внешность человека, его мимику, движения, голос и прочее. В представленном ролике показано несколько цифровых человек, созданных искусственным интеллектом. Отличить их от настоящих невозможно. Как сообщается, Core R3 может как отсканировать реального человека, сделав его виртуальную модель, так и создать совершенно новую личность.

В компании отметили, что первые проекты с помощниками Neon будут запущены до конца 2020 года.

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