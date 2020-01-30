Samsung Galaxy Tab S6 5G: первый планшет с поддержкой сетей пятого поколения

Компания Samsung представила 5G-версию планшета Galaxy Tab S6. Новинка, как отмечает производитель, стала первым в мире планшетом с поддержкой мобильных сетей пятого поколения (5G).

Технические характеристики Galaxy Tab S6 5G практически не отличаются от обычной версии планшета. Устройство оборудовано 10,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 2560 × 1600 точек. Взаимодействовать с экраном можно при помощи пальцев и фирменного пера S Pen.

Планшет получил процессор Snapdragon 855 и модем Snapdragon X50 5G. Объем оперативной памяти составляет 6 Gb, вместимость флеш-накопителя — 128 Gb. Гаджет оснащен 8 Мп фронтальной камерой и двойной основной с датчиками на 13 Мп и 5 Мп с возможностью записи видео с разрешением 4K.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 7040 мА·ч. Имеется качественная аудиосистема AKG с четырьмя динамиками, есть поддержка Dolby Atmos. Безопасность данных обеспечивается сканером отпечатков пальцев. В оснащение входят модули беспроводной связи — Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz + 5 GHz, MIMO, Wi-Fi Direct) и Bluetooth 5.0. Обеспечена поддержка навигации по GPS, GLONASS, Beidou и Galileo. Толщина корпуса Galaxy Tab S6 5G составляет 5,7 мм, масса — 420 гр.

Планшет Samsung Galaxy Tab S6 5G можно будет по ориентировочной цене 850 долларов.