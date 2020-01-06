Samsung анонсировала серию стильной и инновационной бытовой техники

В рамках ежегодной выставки CES 2020 компания Samsung представила новую линейку фирменной бытовой техники. Новинки компании демонстрировал Гарри Чой (Harry Choi), старший вице-президент группы разработки цифровых устройств и лабораторий Lifestyle Labs в Samsung Electronics.

«Наша цель — создавать бытовую технику с учетом современного образа жизни, то есть разрабатывать устройства, сочетающие актуальный дизайн с новейшими инновационными технологиями. Именно это мы и предоставляем нашим клиентам в новых продуктах — возможность выбора техники, которая делает их жизнь более удобной, более цифровой, более насыщенной», — отметил Чой.

Первым представленным устройством стал модульный холодильник BESPOKE с разным количеством дверей (от одной до четырех). Это стильный холодильник, дизайн которого можно создать самостоятельно. Кроме того, владелец сможет настроить его функциональность под свои нужды. Универсальный отсек Flex Zone способен выполнять функции как холодильника, так и морозильника.

Помимо BESPOKE, компания также показала серию холодильников Cube Refrigerator, которая включает три новых модели: Wine, Beer и Beauty. Благодаря компактным габаритам их можно установить даже в спальне. Samsung обращает особое внимание на специальную технологию охлаждения, обеспечивающую минимальный уровень шума.

Компания представила портативную индукционную варочную плиту Portable Slim Double Induction, предназначенную для небольших помещений. Она оснащена двумя индукционными панелями с девятью уровнями мощности, которые могут использоваться по отдельности или в качестве единой поверхности для приготовления пищи в большой посуде. Еще одной новинкой Samsung стала система ухода за обувью в домашних условиях Samsung Shoe Care System с функциями дезодорации и сушки.

Стоимость и дата начала продаж представленной бытовой техники будут объявлены позднее.