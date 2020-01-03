Samsung анонсировала ноутбук Galaxy Book Flex α с экраном QLED

В октябре прошлого года компания Samsung представила два премиальных ноутбука — модели Galaxy Book Flex и Galaxy Book Ion. В преддверии выставки CES 2020, компания представила еще одну модель с экраном QLED: Galaxy Book Flex α. Новая модель стала самой доступной в линейке QLED-ноутбуков компании.

Устройство оснащено 13,3-дюймовым экраном QLED Full HD. Дисплей сенсорный и поддерживает работу с пером Active Pen (в комплекте не идет). Крышка экрана откидывается на 360 градусов. Ноутбук также получил более современный дизайн, отличающийся острыми углами и уменьшенными рамками.

В Galaxy Book Flex α может быть установлен процессор Intel десятого поколения (модели не уточняются). Ноутбук получит 8 или 12 Gb оперативной памяти и твердотельный накопитель объемом 256 или 512 Gb.

Из интерфейсов подключения доступны два USB-A 3.0, USB-C, HDMI, microSD-ридер и 3.5-мм аудиоразъем. Также доступен модуль Wi-Fi 6, два стереодинамика общей мощностью 3 Вт и сканер отпечатков пальцев. Емкость встроенного аккумулятора составляет 54 Вт·ч, время автономной работы составит порядка 17 часов. Поддерживается быстрая зарядка. Встроенной беспроводной зарядки, как в старших моделях, в ноутбуке нет.

Samsung Galaxy Book Flex α поступит в продажу в США в первой половине 2020 года по цене от 829.99 долларов.