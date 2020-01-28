28.01.2020

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С 1 февраля WhatsApp перестанет работать на смартфонах с устаревшими iOS и Android

WhatsApp

С 1 февраля мессенджер WhatsApp прекратит поддержку мобильных устройств, которые работают под управлением iOS 7 и Android 2.3.7, а также более старых версий этих ОС.

Приложение WhatsApp на подобных устройствах перестанет запускаться. Кроме того, у пользователя не будет доступа к истории переписок.

В данное время WhatsApp, одно из самых популярных приложений для обмена сообщениями, тестируется для добавления темного режима.

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