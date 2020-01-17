RPCM.CLOUD — облачный сервис для управления электропитанием

Облачные технологии наделали много шума в начале 2010-х годов, и сейчас, на границе 2020-х годов мы переосмысливаем происходящее. Разумеется, многие сервисы уже не актуальны. Зато появляются новые. Вот кто бы мог подумать, что системе электропитания может понадобиться собственное облако? Но обо всем по порядку.

Год назад RCNTEC запустила процесс бета-тестирования своей облачной системы RPCM.CLOUD для управления инфраструктурой электропитания на базе интеллектуальных модулей управления электропитанием RPCM Smart PDU. В результате кропотливой работы многих людей бета версия выросла в продуктивный релиз, который компания рада представить широкой публике.

Интеллектуальные модули управления электропитанием RPCM Smart PDU помогают клиентам снизить простои оборудования, увеличить Uptime и экономить на капитальных и эксплуатационных затратах. В то же время по мере роста ИТ-инфраструктуры или расширения географии бизнеса возникает необходимость создания централизованной системы мониторинга и управления.

Сами по себе RPCM Smart PDU уже обеспечивают широкие возможности по интеграции с известными системами мониторинга и управления благодаря SNMP и REST API. Однако построение такой функциональности с нуля требует больших усилий для создания, обеспечения отказоустойчивости решения и его поддержки. Более того, в современном мире инженерам необходимо зачастую необходимо обеспечить безопасный удаленный доступ к данным для принятия быстрых и корректных решений.

Еще один важный момент — это отладка. Одно дело отрабатывать взаимодействие системы управления электропитанием в тестовой среде, другое дело — в production, когда подключено и работает критичное оборудование для бизнеса. Для решения задачи контроля и управления RCNTEC предоставляет RPCM.CLOUD бесплатно. То есть каждому купленному RPCM с активной гарантийной (или расширенной) поддержкой предоставляется бесплатный доступ к облаку.

Коротко перечислим основные преимущества:

Dashboard с данными от всех RPCM Вашей компании в едином экране;

Детальные графики тока, напряжения, частоты и мощности (активной, реактивной и полной) для каждого ввода и вывода всех RPCM;

Управление жизненным циклом всего парка RPCM для поддержания в актуальном состоянии версий ПО и гарантии. Доступ к обновлениям программного обеспечения RPCM и информации о сроках окончания поддержки;

Журналы и телеметрия для решения сложных технических проблем и обнаружения несанкционированного потребления электроэнергии;

Привязка RPCM к географическим точкам для быстрого поиска элементов Вашей электрической инфраструктуры на карте;

Гибкий мониторинг суммарного потребления по каждому вводу и выводу за интересующие временные промежутки;

Возможность интерактивного масштабирования графиков для уточнения потребления киловатт часов в интересующие промежутки времени;

Визуальное прогнозирование месячного потребления электроэнергии оборудованием для различных режимов нагрузки;

Быстрый поиск по всей инфраструктуре электропитания благодаря возможности сортировки по потреблению, накопленным значениям КВЧ и другим значениям, а также фильтрации по именам, описаниям и проблемным статусам.

Все, что необходимо сделать для получения доступа — это зарегистрировать учетную запись для компании в RPCM.CLOUD и добавить свои RPCM.

См. полный вариант статьи по адресу: https://www.rcntec.com/ru/press-centr/blog/rpcmcloud-oblachnyj-servis-dlya-upravleniya-elektropitaniem.