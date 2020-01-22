Red Hat выпустила Red Hat Enterprise Linux 8.2 Beta

Компания Red Hat, ведущий поставщик решений с открытым исходным кодом, сегодня объявила о выходе бета-версии Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.2, ведущей Linux платформы корпоративного класса. Мы четко следуем собственному обещанию выпускать раз в полгода промежуточные версии RHEL, которая призвана облегчить ИТ-организациям переход на новые и готовые к использованию в промышленном режиме инновации в сфере инфраструктур и приложений. Полугодовой график выпуска также должен помочь нашим партнерам-производителям оборудования ускорить сертификацию своих аппаратных решений, чтобы расширить выбор заказчика при оснащении своих дата-центров.

Помимо стандартных преимуществ регулярного обновления, таких как патчи и новое ПО, RHEL 8.2 предлагает улучшения в сфере пользовательского опыта, который пригодятся как новичкам, так и тем, кто уже давно использует эту платформу; а также расширенные возможности мониторинга и управления производительностью, поддержку дополнительных языков программирования и инструментов разработки.

Улучшенный пользовательский опыт

Чтобы упростить процедуру регистрации подписок RHEL для новых и текущих пользователей, в RHEL 8.2 Beta эта операция включена в состав процедуры инсталляции, чтобы не запускать обновление дистрибутива, используя YUM сразу после установки ОС для подтверждения зарегистрированной RHEL-подписки. Кроме того, нашу услугу проактивной аналитики Red Hat Insights, которая помогает поддерживать работу серверов RHEL на высоком уровне, теперь можно активировать непосредственно при установке и задействовать ее с первых же минут использования новой ОС.

RHEL 8.2 Beta также предлагает ряд новых возможностей, которые помогут эксплуатантам и администраторам ИТ-систем лучше контролировать жизненный цикл серверов RHEL. Хотя преимущества подписок RHEL действуют в отношении всех поддерживаемых в рамках этих подписок версий ОС, развитие технологий и бизнеса может потребовать перехода на свежую версию операционной системы. RHEL 8.2 Beta позволяет ИТ-специалистам заранее протестировать замену 6-й или 7-й версии RHEL на версию 8, что особенно важно с учетом окончания второй фазы поддержки RHEL 6 в ноябре 2020 года.

Мониторинг и производительность

С ростом корпоративных ИТ-систем и переходом на гибридные и многооблачные инфраструктуры, способность эффективно выполнять мониторинг, управление и анализ на уровне нижележащих операционных систем становится одной из ключевых потребностей корпоративных ИТ-подразделений. RHEL 8.2 Beta расширяет возможности мониторинга и управления производительностью платформы за счет инструментария Performance Co-Pilot (PCP) 5.02 с новыми агентами для сбора данных для Microsoft SQL Server 2019. Кроме того, RHEL 8.2 Beta обеспечивает более тесную интеграцию с Berkeley Packet Filter (eBPF) на всех поддерживаемых архитектурах.

Поддержка новейших инструментов разработки с открытым кодом

В RHEL 8 появился принципиальной новый механизм отделения языков программирования, runtimes-компонентов и других средств разработки от базовых программных пакетов ОС. Этот механизм получил название Application Streams и помогает повысить стабильность операционной системы при внедрении инноваций на уровне приложений. Кроме того, RHEL 8.2 Beta расширяет возможности Application Streams за счет поддержки новых средств разработки, включая:

GCC Toolset 9.1.

Python 3.8.

Maven 3.6.

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