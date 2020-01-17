Red Hat выпустил унифицированное хранилище для гибридных облаков на основе Red Hat OpenShift Container Platform

Компания Red Hat, ведущий поставщик решений с открытым кодом, сегодня выпустила Red Hat OpenShift Container Storage 4, интегрированную систему хранения для мультиоблачных сред на основе Red Hat OpenShift Container Platform.

Новая версия контейнерного хранилища базируется на предыдущей, которая за три с половиной года получила широкое распространение среди корпоративных заказчиков, которые нуждались в унифицированной системе хранения для широкого спектра интенсивно работающих с данными приложений, развернутых в открытом гибридном облаке.

Усовершенствованная за счет системы Multi-Cloud Object Gateway, полученной Red Hat в результате приобретения в 2018 году компании NooBaa, OpenShift Container Storage 4 предлагает больше абстрагирования и гибкости, чтобы у клиентов была возможность выбирать разные даты-сервисы в общедоступных облаках различных провайдеров при сохранении централизованного управления приложениями и данными, используя средства Kubernetes. Это не только страхует заказчика от жесткой привязки к поставщику облачных услуг, но и облегчает жизнь разработчикам, позволяя разместить данные ближе к приложениям.

Благодаря универсальному интерфейсу Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), заказчик получает готовое объектное хранилище и масштабируемость, необходимые для обеспечения переносимости дата-приложений в рамках гибридного облака на основе Red Hat OpenShift Container Platform. Ранее такая возможность не обеспечивалась ни одним провайдером контейнерных хранилищ, представленных в OpenShift OperatorHub.

OpenShift Container Storage 4 обеспечивает первоклассный девелоперскй опыт во всех средах, где присутствует Red Hat OpenShift Container Platform. Разработчикам, создающим облачные приложения с нуля или переносящих в облако уже имеющиеся системы, Red Hat OpenShift Container Storage 4 помогает ускорить процесс разработки приложений за счет следующих особенностей:

Интеграция с Red Hat OpenShift Container Platform позволяет разработчикам динамически формировать собственное хранилище данных в рамках платформы, не обладая специальными знаниями в области хранения данных.

Упрощенное развертывание и расширенная автоматизация с использованием возможностей Rook для оркестрации хранилищ. Rook.io Operator предоставляет разработчикам автоматизированную поддержку Kubernetes, что сильно упрощает развертывание, упаковку и расширение хранилищ на платформе Red Hat OpenShift.

Ускоренное создание томов для хранения персистентных данных в контейнерах помогает разработчикам сократить сроки создания, тестирования и выпуска приложений, ускорив сборку и повысив эффективности конвейера непрерывной интеграции и доставки (CI/CD).

Для обеспечения безопасности во всех задействованных облачных средах OpenShift Container Storage 4 предлагает расширенные функции защиты данных, такие как шифрование, анонимизация, key separation и erasure coding. Multi-Cloud Object Gateway позволяет разработчикам могут повысить безопасность и соответствие требованиям при обмене и доступе к чувствительным данным приложений в средах с несколькими площадками и различными платформами.

Сегодня Red Hat также анонсировала выпуск Red Hat OpenShift Container Platform 4.3, новейшей версии ведущей Kubernetes-платформы корпоративного класса, получившей ряд новых функций безопасности, включая FIPS-совместимое шифрование (FIPS 140-2 Level 1) и шифрование хранилища данных etcd для дополнительной защиты секретов на стадии хранения. Дополнительные возможности по поддержке частных кластеров и частных сетей обеспечивают расширенный контроль при ограничении доступа к платформам и приложениям в рамках облачных кластеров.

Базируясь на Red Hat Ceph Storage, Red Hat OpenShift Container Storage 4 обеспечивает масштабируемость и безопасность, которые отвечают требованиям нагрузок нового поколения, таких как искусственный интеллект, машинное обучение, SQL, NoSQL и другие задачи с интенсивной обработкой данных. Red Hat OpenShift Container Storage 4 — это единственный из всех представленных в OperatorHub операторов хранилищ, который поддерживает файловое, блочное и объектное хранение, что делает эту платформу уникальным предложением для построения интегрированных облачных решений по хранению данных, способных поддерживать как традиционные системы, так нагрузки нового поколения.

«Рынок контейнерных хранилищ продолжает быстро эволюционировать, и Red Hat OpenShift Container Storage 4 готова ответить на самые серьезные вызовы, с которыми сталкиваются сегодня заказчики. Интеграция с Rook.io Operator — это шаг к реализации полностью самоуправляемых, самовосстанавливающихся сервисов хранения под управлением Kubernetes», — отмечает Ранга Рангачари (Ranga Rangachari), вице-президент и генеральный менеджер направления Storage, компания Red Hat.

Red Hat OpenShift Container Storage 4 уже доступен для платформы Red Hat OpenShift Container Platform 4.