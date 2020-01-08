Realme X50 5G: 120 Hz дисплей, Snapdragon 765G и 64 Мп камера

Бренд Realme представил смартфон X50 5G. Это первый смартфон компании с поддержкой сетей 5G. Одновременно была анонсирована гарнитура Realme Buds Air стоимостью 53 доллара.

Смартфон получил 6,57-дюймовый дисплей IPS с разрешением 1080 x 2400 пикселей, соотношением сторон 20:9 и частотой обновления в 120 Hz. Дисплей занимает 90,4% площади лицевой поверхности.

Аппарат построен на 7-нм мобильной платформе Snapdragon 765G, которая включает в себя графику Adreno 620, нейропроцессор пятого поколения и двухрежимный модем 5G. Объем оперативной памяти LPDDR4x составляет 6, 8 или 12 Gb, встроенной — 64, 128 и 256 Gb.

Основная камера смартфона представлена четырьмя модулями: основной 64 Мп сенсор Samsung GW1 с диафрагмой f/1,8, 8 Мп сверхширокоугольный модуль с диафргамой f/2,3 и углом обзора 119 градусов, 12 Мп телефотомодуль с диафрагмой f/2,5 и 2 Мп макромодуль с фокусным расстоянием от 4 см и диафрагмой f/2,4. Имеется двойная светодиодная вспышка, 20-кратный гибридный зум, стабилизация видео UIS и UIS Max, запись видео 4K с частотой 30 кадров/с и запись замедленного видео с частотой 960 кадров/с.

Селфи-камер у устройства две: основной 16 Мп объектив Sony IMX471 с диафрагмой f/2,0 и второстепенный широкоугольный 8 Мп модуль с диафрагмой f/2,2. Оба датчика врезаны в дисплей и размещены в небольшом овальном отверстии. Реализованы такие функции, как UIS Super Image Stabilizer, размытие фона в портретном видео, портретная ночная съемка, улучшение портретов на основе ИИ и запись видео 1080p с частотой 30 кадров/с.

Сканер отпечатков пальцев размещен на боковой грани в кнопке питания. Емкость встроенного аккумулятора устройства составляет 4200 мА·ч. Заявлена поддержка быстрой зарядки VOOC Flash Charge 4.0 мощностью до 30 Вт — 70% за 30 минут. В оснащение смартфона входят слот для карт microSD, динамик 1216 Dolby Sound, слот для двух SIM-карт, двухчастотный GPS, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 и USB-C. В смартфоне отсутствует 3,5-мм аудиоразъем. Габариты составляют 163,8 × 75,8 × 8,9 мм, вес – 201 гр.

Аппарат работает под управлением платформы Android 10 с собственной оболочкой Realme.

Помимо обычных версий в белом и голубоватом цветовых исполнениях корпуса, будет выпущен также Realme X50 5G Master Edition в черном и золотистом. Это версия выпускается только с 12 Gb оперативной памяти и 256 Gb накопителем.

Цены на различные конфигурации смартфона Realme X0 5G:

8/128 Gb памяти – 359 долларов;

6/256 Gb памяти – 388 долларов;

12/256 Gb памяти – 432 доллара;

Realme X50 Master Edition (12/256 Gb) – 446 долларов.

Старт продаж запланирован на 14 января.