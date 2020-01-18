Real Graphene начала производство графеновых аккумуляторов

Американский стартап Real Graphene занимается разработкой способов применения высокотехнологичного материала графена в реальной жизни.

Графен часто называют основой для технологий будущего. Однако генеральный директор Real Graphene Сэмюэл Гун (Samuel Gong) уверен, что время этого необычного материала уже наступило – компания использует графен, чтобы повысить эффективность литий-ионных аккумуляторов. Батареи с графеном заряжаются быстрее, служат до 5 раз дольше и намного безопаснее благодаря низкому тепловыделению.

Первым коммерческим продуктом компании стало портативное зарядное устройство на 10000 мАч, которое способно полностью зарядиться за 55 минут от комплектного блока питания на 60 Вт. В будущем компания планирует предложить свою технологию крупным производителям смартфонов и планшетов.

Сэмюэль Гун отметил, что полная зарядка графенового аккумулятора емкостью 3000 мАч занимает около 20 минут при использовании 60-ваттной зарядки. Это в разы быстрее, чем заряжаются современные аккумуляторы смартфонов. Большинство аккумуляторов смартфонов выдерживают от 300 до 500 циклов зарядки без существенного ухудшения характеристик. А батареи Real Graphene могут выдержать около 1500 циклов при той же емкости.

Хотя компания еще не заключила соглашение с производителями смартфонов, она уже начала продажи портативных аккумуляторов Real Graphene на Amazon.