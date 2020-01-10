Razer представила компактный настольный ПК модульного типа

Компания Razer совместно с Intel представила на выставке CES 2020 концепт компактного модульного настольного компьютера — Razer Tomahawk.

Модель Tomahawk станет первым игровым ПК производителя. В компактном 10-литровом корпусе отсутствуют традиционные материнская плата и CPU — их место заняла модульная платформа NUC Element с возможностью установки процессоров вплоть до Intel Core i9-9980HK c TDP 45 Вт. В компьютере предусмотрено место для систем охлаждения, накопителей, беспроводных модулей, различных портов и разъемов. Такой подход предоставляет пользователям возможность самостоятельно комплектовать устройство нужными элементами.

Компания Intel обещает выпускать комплектующие для апгрейда платформы в течение как минимум двух лет. Минимальная конфигурация с процессором Intel Core i7, 16 Gb ОЗУ, SSD на 512 Gb и видеокартой NVIDIA серии RTX будет стоить ориентировочно 2000 долларов. Максимальная — Intel Core i9, 64 Gb оперативной памяти и графический адаптер GeForce RTX 2080 Super. Продажи начнутся этим летом.