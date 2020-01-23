Расширяя горизонты: русскоязычные злоумышленники Silence атакуют банки Африки

Эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали волну целевых атак на крупные банки нескольких стран Тропической Африки. С первых дней января наблюдаются тысячи попыток запустить вредоносное ПО, в том числе модуль, который делает скриншоты экранов зараженных компьютеров. Используемые инструменты позволяют предположить, что за атакой стоит русскоговорящая группа Silence.

Злоумышленники Silence очень активны с конца 2017 года, в основном их жертвы – финансовые организации по всему миру. Типичный сценарий атаки начинается с рассылки фишинговых писем с вредоносными вложениями. Часто злоумышленники используют инфраструктуру уже зараженных организаций и отправляют сообщения от имени настоящих сотрудников. Если получатель откроет вложение, его компьютер подвергается попытке заражения сразу несколькими модулями троянца, конечная цель которых — собрать информацию об устройстве и отправить ее управляющему серверу. Один из основных модулей делает скриншоты экрана зараженного компьютера. Атакующие также используют легитимные администраторские инструменты, чтобы долго оставаться незамеченными. Проникнув в корпоративную сеть, злоумышленники изучают инфраструктуру и внутренние процессы, после этого крадут деньги, например, через банкоматы. В среднем злоумышленники пытаются вывести около миллиона долларов из каждой организации.

На основе данных об активности Silence в нескольких странах Африки, зафиксированной «Лабораторией Касперского», можно предположить, что злоумышленники уже проникли во внутреннюю сеть организаций и сейчас атаки находятся на финальных стадиях.

«С первых дней 2020 года решения «Лаборатории Касперского» ежедневно блокируют сотни, а иногда и тысячи попыток атак на инфраструктуру банков в Африке. Ранее злоумышленники концентрировались y на организациях Восточной Европы, Азиатско — Тихоокеанского региона и Латинской Америке, с конца 2019 фокус их внимания сместился, что говорит о стремительном расширении географии атак, — говорит Сергей Голованов, ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского». — В основном цель Silence — кража денег, однако в ходе атаки они получают доступ также к большому объему конфиденциальных данных, которые могут использовать в дальнейшем».

Решения «Лаборатории Касперского» детектируют подобные объекты с вердиктом HEUR:Trojan.Win32.Generic, PDM:Exploit.Win32.Generic.

Чтобы не стать жертвой целевой атаки, «Лаборатория Касперского» рекомендует организациям: