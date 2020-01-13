Раскрыты ключевые особенности Realme UI

Компания Realme сообщила подробности о своей фирменной оболочке Realme UI, а также объявила точные сроки выпуска обновления.

Realme UI построена на базе ColorOS 7, но имеет более упрощенный дизайн. Весь интерфейс пронизан обновленными визуальными эффектами — цветовая палитра, значки, обои и анимация разительно отличаются от тех, что знакомы пользователям ColorOS. Представители компании называют применяемую в оболочке цветовую схему «аутентичной, дающую ощущение жизненной силы, которая позволит пользователям чувствовать себя моложе». Владельцы устройств смогут самостоятельно настраивать стиль иконок, меняя их размер, степень скругления и уровень прозрачности. Realme подготовила 11 фирменных обоев для рабочего стола. Они «вдохновлены природными элементами» и всегда будут соответствовать каждой цветовой гамме. Отмечено и значительное улучшение плавности анимации.

Realme UI построена на базе Android 10 и предоставляет самые современные функции энергосбережения и производительности. Есть также «Режим фокусировки», позволяющий сосредоточится на работе. Realme гордится функцией «Защита личной информации», которая позволяет системе выводить пустые информационные страницы, когда приложения запрашивают доступ к личной информации пользователя, включая историю вызовов, контакты, сообщения или расписание. Таким образом, данные будут в безопасности.

График выхода обновлений для смартфонов Realme до Android 10 с Realme UI:

Будущие устройства бренда будут поставляться с Realme UI и Android 10 из коробки.