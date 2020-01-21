Qualcomm представила три новых процессора Snapdragon начального и среднего уровней

Компания Qualcomm Technologies анонсировала три новые мобильные платформы для смартфонов начального и среднего уровня — Snapdragon 720G, 662 и 460.

Новые процессоры поддерживают 4G, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, фотовозможности на основе ИИ, двухчастотную навигацию (GNSS L1 и L5) для повышения точности определения местоположения и являются первыми однокристальными решениями, поддерживающими навигацию с помощью Indian Constellation (NavIC). Новинки не рассчитаны на работу в сетях пятого поколения.

Snapdragon 720G построен по 8-нм техпроцессу и состоит из 8 ядер Kryo 465 (2 ядра Cortex-A76 и шесть Cortex-A55) с частотой до 2,3 GHz и GPU Adreno 618. Чип также включает в себя сигнальный процессор Hexagon 692 для операций ИИ, полную поддержку записи видео 4K и высокоскоростных дисплеев с разрешением до 2520 x 1080. Модем X15 LTE обеспечивает скорость скачивания до 800 Мбит/с. Snapdragon 720G будет нацелен на более дорогие смартфоны, но не на полноценные флагманы. Буква G в названии указывает на игровую ориентацию чипа.

В основе 11-нм Snapdragon 662 лежат восемь ядер Kryo 260 (4 мощных ядра в связке с 4 энергоэффективными) с частотой до 2 GHz, а также GPU Adreno 610. Встроенный процессор изображений Qualcomm Spectra 340T поддерживает тройные камеры и плавное переключение между ними, сохранение фотографий в формате HEIF. Модем X11 может достигать теоретического предела около 390 Мбит/с на скачивание.

11-нм 8-ядерный Snapdragon 460 может предложить восемь ядер Kryo 240 с частотой до 2,3 GHz и GPU Adreno 610. Новое поколение процессоров обеспечивает прирост производительности до 70% по сравнению с предшественником в лице Snapdragon 450. Используется тот же модем X11 и ИИ-процессор, что и в Snapdragon 662. Snapdragon 460 рассчитан на устройства начального уровня.

Первые устройства с процессором Snapdragon 720G поступят на рынок в текущем квартале, а смартфоны на базе Snapdragon 662 и 460 выйдут в конце 2020 года.