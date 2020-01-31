Прогнозы на 2020 год

В декабрьском номере мы традиционно подвели итоги прошедшего года. Прогнозы же — дело сложное. Прогнозировать будущее разработки в сфере технологий — еще сложнее. Но в то же время интересно потом сравнить, что сбылось, а что опровергло наши ожидания. Поэтому сегодня мы предлагаем вам познакомиться с прогнозами исследовательских компаний и ряда вендоров, которые обозначили основные тренды 2020 года, и начнем, как обычно, с прогнозов аналитической компании IDC.

10 прогнозов от IDC

IDC обозначила решения, которые должны быть приняты на 2020 год на уровне глав европейских компаний, чтобы устранить раз и навсегда нескончаемые дискуссии, касающиеся IТ, бизнеса и цифровых технологий:

Цифровые возможности в центре внимания: К 2022 году 25% из топ-500 европейских компаний будут иметь, по крайней мере, двух членов правления с ясным пониманием возможностей цифрового бизнеса.

Инвестиции в цифровую трансформацию: В 2020 году организации в Европе потратят на цифровую трансформацию более 271 млрд. долларов, но лишь 16% создадут новые потоки дохода.

Данные с подключенных устройств: К 2022 году данные, собранные с подключенных устройств, создадут возможности дохода в размере 10,5 млрд. долларов для топ-500 европейских организаций.

Модернизация инфраструктуры: К 2025 году 60% европейских организаций модернизируют свою основную IТ-инфраструктуру, используя облако, что повысит эффективность их бизнес-деятельности на 25%.

Новый пост IТ-руководителя: К 2022 году 30% европейских организаций введут новую должность IТ-руководителя, сочетающую в себе функции IТ-директора, директора по технологии, директора по цифровым технологиям и функции инновации.

Процессы станут более интеллектуальными: К 2023 году 70% инициатив европейских организаций по интеллектуальной автоматизации процессов (IPA) будут предусматривать внедрение искусственного интеллекта.

Показатели KBI придут на смену KPI: К 2022 году 60% топ-2000 европейских организаций вместо KPI будут использовать KBI (ключевые бизнес-показатели) для большей защиты интересов сотрудников и клиентов.

Ускорение перемен культуры: К 2022 году треть организаций не сумеет повысить гибкость бизнеса и ускорить инновации, занимаясь копированием чужого опыта.

Роль CISO: 2022 год является рубежным для директоров по защите информации, чтобы утвердить себя в качестве бизнес-лидеров, которые могут обеспечить доверие к цифровым технологиям.

Этичное использование цифровых технологий: К 2024 году 50% европейских публичных компаний будут ежегодно отчитываться об этичном использовании данных, автоматизации и искусственного интеллекта в своих организациях.

Прогнозы Gartner

Наиболее интересные прогнозы Gartner о бизнесе, технологиях и данных выглядят следующим образом:

90% корпоративных стратегий будут опираться на данные как на важнейший актив предприятия, а на аналитику — как на важнейшую компетенцию.

30% CDO будут сотрудничать с финансовыми директорами для регулярной оценки информационных активов компании и повышения эффективности управления данными.

Более половины крупных новых бизнес-систем будут включать в себя непрерывный искусственный интеллект, который использует контекстные данные в реальном времени для улучшения решений.

Грамотность работы с данными станет важнейшим фактором, определяющим ценность бизнеса, о чем свидетельствует его формальное включение в 80% стратегий взаимодействия с данными.

60% организаций, в которых работают более 20 дата-сайентистов, будут нуждаться в профессиональном кодексе поведения, включающем этику использования данных и искусственный интеллект.

80% проектов искусственного интеллекта останутся загадкой под управлением «волшебников», чьи таланты не будут масштабироваться в организации.

Только 20% аналитических данных дадут бизнес-результаты.

Аналитические проекты с проверкой концепции, использующие инфраструктуру квантовых вычислений, превзойдут традиционные аналитические подходы в нескольких областях, как минимум, в 10 раз.

Законодательство потребует, чтобы 100% приложений, включающих персонального ассистента на базе искусственного интеллекта, использующих речь или текст, идентифицировали себя как нечеловеческие сущности.

30% потребителей будут полагаться на искусственный интеллект, чтобы решить, что есть, носить и где жить.

30% компаний будут использовать объяснимые модели искусственного интеллекта, чтобы завоевать доверие деловых партнеров, что практически не используется сегодня.

50% решений о покупке облачных продуктов будут основываться на данных, предоставляемых поставщиками облачных услуг, а не на возможностях продукта.

Системы управления данными с поддержкой искусственного интеллекта сократят потребность в IТ-специалистах на 20%.

75% всех баз данных мигрируют в облако, что сократит ландшафт поставщиков СУБД и усложнит управление данными и их интеграцию.

Вычислительные ресурсы, используемые в искусственном интеллекте, увеличатся в 5 раз по сравнению с 2018 годом.

Только 15% случаев использования технологий искусственного интеллекта, периферийных вычислений и Интернета вещей будут успешными.

70% рабочих нагрузок искусственного интеллекта будут использовать контейнеры или создаваться с использованием бессерверной модели, что потребует культуры DevOps.

Прогнозы по применению технологии блокчейн

Также аналитики Gartner представили ряд прогнозов, связанных с применением технологии блокчейн в 2020 году. Блокчейн постепенно завоевывает доверие рынка, поэтому данную технологию начинают использовать в сферах, ранее даже необсуждавшихся. Однако специалисты считают, что прежде чем завоевать рынок, новая технология еще должна созреть как технически, так и как часть более мощной экосистемы.

Выявление фальшивых новостей. Статьи и другой контент, основанные на заведомо ложной информации, часто привлекают больше пользователей, чем настоящие новости. Это выгодно для рекламодателей и рейтингов, но остается серьезной проблемой для общества. К 2023 году реальность 30% мирового новостного и видеоконтента будет подтверждаться с помощью блокчейн-систем, противостоящих технологии Deep Fake.

Цифровые биржи. Расчеты по ценным бумагам осуществляются центральными частными организациями, и хотя процесс перемещения акций и облигаций между покупателями и продавцами должен занимать до трех дней, нередко встречаются длительные задержки. Блокчейн-технологии обеспечивают необходимую прозрачность и надежность операций, благодаря чему необходимость многоуровневых проверок отпадает сама собой.

Блокчейн-революцию возглавит Китай, оставив США далеко позади. Правительство Китая недавно объявило о разработке стратегии развития, ориентированной на технологии блокчейн. Это решение затрагивает как инициативы государственного аппарата всего Китая, так и расходы различных региональных правительств. И наоборот, американские и европейские регуляторы не скрывают осторожного подхода к блокчейн-технологиям.

Идентификация. Предполагается, что быстрее всего блокчейн будет внедряться в сферу финансовых услуг, поскольку сможет обеспечить безопасность систем и управление идентификационными данными — сначала для отдельных предприятий, а затем и для потребителей.

На рынке будут доминировать гибридные блокчейны. Аналитики считают, что будущее за гибридными блокчейнами, которые сочетают в себе лучшие стороны как приватных, так и публичных блокчейнов. В идеале гибридный блокчейн будет предоставлять контролируемый доступ и свободу одновременно.

5 ключевых сетевых трендов от компании Cisco

Компания Cisco выделила 5 наиболее актуальных тенденций в области сетевых технологий, которыми стали SD-WAN, Wi-Fi 6, мультидоменное управление, виртуальные сети и эволюция сетевого инженера в сетевого программиста.

Сети Wi-Fi 6 и 5G. Появление все большего числа корпоративных и бытовых точек доступа с поддержкой Wi-Fi 6 подстегнет быстрейшее распространение нового беспроводного стандарта. Способствовать этому будут массовые поставки смартфонов с поддержкой Wi-Fi 6. Распространение 5G будет идти не такими быстрыми темпами, однако именно в 2020 году наметится значительный перелом в популярности нового стандарта мобильных сетей. Тем не менее, в Cisco считают, что до конца 2020 года распространение Wi-Fi 6 все же будет опережать 5G. В 2020 году также продолжится внедрение новых частотных диапазонов, в том числе, миллиметрового спектра (24-100 GHz) для развертывания новых скоростных сетей 5G, а также широкополосных гражданских радиосистем в диапазоне 3,5 GHz. Это также может послужить толчком к росту популярности новых частных сетей LTE/5G, особенно для нужд Интернета вещей.

Технологии SD-WAN. Рост популярности мульти-облачных систем заставит многие компании задуматься о внедрении программно-определяемых сетевых технологий (SD-WAN). Уже сейчас крупные облачные провайдеры, такие как Amazon, Google и Microsoft, сотрудничают с Cisco и другими поставщиками сетевых решений для глубокой интеграции между сетевыми стеками и сервисами. SD-WAN заменяет классическую маршрутизацию и определяет пути с учетом специфики приложений, обеспечивает централизованную оркестрацию, собственную безопасность и другие функции. SD-WAN обеспечит рост провайдерам услуг (MSP), многие из которых начнут предлагать SD-WAN как услугу. В Cisco прогнозируют, что MSP будут расти примерно вдвое быстрее, чем сам рынок SD-WAN, при этом провайдеры будут специализироваться в зависимости от отрасли и масштабов сетей.

Мультидоменные сети по принципу «все включено». Тенденция консолидации разрозненных облачных ресурсов и сетевых доменов предприятия с глобальной сетью продолжится в 2020 году. Идея этого тренда заключается в так называемой «мультидоменной интеграции», когда ключевые программные компоненты позволяют устанавливать единые политики управления доступом для пользователей, устройств и приложений вне зависимости от места их подключения к сети.

«Чувствительные» сети. Идея использовать сети для чего-то еще, кроме просто передачи данных, обсуждается давно, но, похоже, вновь станет актуальной в этом году. С помощью программного обеспечения для профилирования и классификации устройств, конечных точек и приложений даже для зашифрованного трафика сеть способна автоматически присоединять устройства к виртуальным сетям с соответствующими правилами для их защиты и быстрого выявления проблем безопасности. Технология может быть полезной для беспроводных сетей с функцией сбора данных о перемещении и физическом положении людей и вещей. Например, для Интернета вещей в офисе или медицинских устройств в больнице. Сбор данных может помочь в оптимизации использования физического пространства, повышении производительности, упрощении навигации или даже для улучшения розничных продаж.

Сетевой инженер в новом амплуа. Рост популярности программно-ориентированных технологий меняет список требований при найме сетевых профессионалов — привычное и рутинное обслуживание оборудования уходит в прошлое. Современное оборудование позволяет задавать структуру сети, оставляя вопросы конфигурирования отдельных устройств на усмотрение самой системы. Пользователи могут управлять процессами обновления, развертывания и изменения параметров с помощью централизованных контроллеров без необходимости напрямую взаимодействовать с устройствами и их интерфейсами. Для работы с сетевыми API необходимы навыки программирования. Код является основой для создания новых бизнес-решений. Переподготовка специалистов и команд будет недешевой и не каждый сможет адаптироваться к новым требованиям. Тем не менее, выгоды от скорости и гибкости программируемых сетей с функциями телеметрии и аналитики дадут предприятиям огромные возможности.

20 прогнозов от CCS Insight

Аналитики из британской компании CCS Insight, которая предоставляет прогнозы по технологическим рынкам разработчикам, сетевым операторам, производителям полупроводников и поставщикам корпоративных решений, представили свою версию будущего. И эти прогнозы временами поражают.

В 2020 году минимум 5 операторов предложат абонентам ежегодную «проверку здоровья» смартфона. Так как цены на флагманские устройства растут, а в технологическом плане ничего особо не меняется, люди в среднем обновляют свои телефоны раз в 3 года. А значит понадобится больше сервисных центров для мелкого ремонта. Это также может отразиться и на тарифных планах. Мобильные операторы вполне могут включить в тариф сравнительно небольшую доплату в качестве добровольной «страховки» для абонента.

5G-смартфоны подешевеют. Здесь причины просты: практически все производители готовят в 2020 году устройства с поддержкой нового стандарта связи.

В 2021 году заработает надежная система распознавания лиц. На сегодняшний день искусственный интеллект все-таки ошибается и может принять невинного человека за преступника. Но вопрос лишь в выделении вычислительных мощностей и количестве данных. Когда в распоряжении систем распознавания окажется более полная база, ошибок станет меньше.

В 2021 году появится система определения фейковых видео. И она будет крайне актуальна, учитывая количество дипфейков, которые практически каждый участник интернет-сообщества может создать с помощью доступных через сеть возможностей искусственного интеллекта.

В 2021 году Amazon получит эксклюзивное право использования сетей 5G минимум в одной стране. Это будет монополия, причем весьма прибыльная.

В 2022 году Netflix придется искать новые пути продвижения, так как аудитория перестанет расти. Возможно, что интерактивный фильм «Черное зеркало: Брандашмыг» стал первой ласточкой к будущему изменению контента. В любом случае, пользователи от этого только выиграют.

В 2022 году искусственный интеллект сможет заменить живых судей на крупных спортивных мероприятиях.

К 2023 году психометрическое тестирование работников станет обычным явлением.

К 2025 году в каждом 50-м доме в развитых странах будет домашний робот. Конечно, не человекоподобный, а пылесос, голосовой помощник или охранная система.

К 2027 году интерфейс мозг-компьютер перейдет из медицинской сферы в коммерческую, что приведет к появлению новых гаджетов, поможет управлять роботами и сделает жизнь людей с ограниченными возможностями более полноценной.

Пропасть между Китаем и Западом в использовании технологий вырастет. Китайцы куда глубже уходят в цифру, чем западные страны, используя такие сервисы, как Tencent и Alibaba для on-line платежей, бронирований и продаж. Кроме того, цифровые сервисы начинают использоваться вместо удостоверений личности, а страна использует эти данные в своей системе социальной репутации и создает гражданский рейтинг, который влияет на прием на работу, выдачу кредитов и т.д. Впрочем, в CCS Insight считают, что уже в 2020 году появится вторая нация, которая примет аналогичную китайской социальную кредитную систему, сосредоточившись на предоставлении льгот для хороших граждан.

В 2025 году время среднего использования смартфона в США увеличится до 4-х часов в день. В 2017 году продолжительность составляла 3 часа в день. На рост повлияют сети нового поколения, усовершенствования в технологии искусственного интеллекта, улучшенный таргетинг новостей, видео и рекламы.

Facebook начнет предоставлять услуги для граждан от имени правительства к концу 2022 года. Стремясь стать неотъемлемой частью жизни людей, социальная сеть собирает данные вроде номеров удостоверений личностей, номеров социального страхования и т.д. Это позволит верно идентифицировать пользователей и оказывать им цифровые услуги.

В 2020 году трекеров для домашних животных, подключенных к мобильным сетям, станет больше, чем Smart-часов. В мире более 1,5 млрд. собак и кошек, а это — огромный рынок для производителей различных устройств. Люди хотят отслеживать своих домашних питомцев, а тарифы на передачу данных становятся лояльнее. А вот умная одежда из Smart-тканей с датчиками останется нишевой минимум до 2025 года и будет использоваться лишь в спорте.

На парижских Олимпийских играх в 2024 году появятся цифровые антидопинговые паспорта. Спортсмены уже сдают множество анализов и регулярные тесты, однако в будущем им придется записывать данные о тренировках и работе организма в on-line приложение. Собранные данные проанализирует искусственный интеллект, который будет ловить нарушителей.

К 2022 году в 5 крупнейших городах появятся самоуправляемые мусоровозы. С этим помогут справиться разработки в области автономного вождения. При этом, считают аналитики, как минимум, в трех странах запретят автономный транспорт уже в ближайшее время.

Облачные сервисы начнут конкурировать за доверие пользователей. Слишком много скандалов с потерей данных и нарушениями безопасности вызывают опасения, что поставщики услуг не слишком заботятся об интересах клиентов. Компании вроде Alibaba, Amazon, Facebook, Google и Microsoft, осознают важность завоевания доверия клиентов, поэтому акцентируются на прозрачности и инвестициях в безопасность. Также к 2020 году, как минимум, одна из главных платформ затребует обязательную двухфакторную идентификацию, а Facebook после всех своих скандалов к концу 2020 года начнет использовать технологию блокчейн для отслеживания учетных данных.

Начинает расти рынок восстановленных мобильных телефонов. Это происходит из-за отсутствия серьезных инноваций на рынке. К 2021 году цена перепродажи смартфона становится первичным фактором в выборе устройства для пользователя. А к 2025 году в Европе все портативные устройства будут оборудованы заменяемыми батареями. В это же время новые устройства начнут изучать поведенческую биометрику пользователя для его аутентификации.

К 2020 году кибератаки сменят цели и переориентируются на инфраструктурные объекты. Последствия станут более значительными, включая гибель людей. В то же время алгоритмы шифрования безопасности начнут улучшаться в преддверии создания полноценных квантовых компьютеров, первые коммерческие решения на базе которых могут появиться уже в 2022 году.

В 2021 году искусственный интеллект, блокчейн и Интернет вещей станут взаимозависимыми технологиями. Этому поспособствуют частные инициативы и исследования в области искусственного интеллекта, распределенное обучение нейросетей в реальном времени, готовые алгоритмы в области бизнес-применения и т.д. Операторы начнут применять искусственный интеллект для оптимизации собственных сетей. Кроме того, машинным обучением заинтересуются и предприятия вне технологического сектора, создавая собственные лаборатории.

20 тенденций в разработке программного обеспечения

Канадский ресурс Towards Data Science представил свое видение трендов в сфере облачных сервисов и бессерверных вычислениий, языков программирования Python и Java, TensorFlow и SQL, гибридных и нативных приложений, WebAssembly и стратегии No Code.

Инфраструктура: все дороги ведут в облако. 2019 год был прекрасным годом для облачных сервисов. Даже компании, занимающиеся вопросами безопасности (в том числе Пентагон), правительственные организации, здравоохранение, банки, страховые компании движутся в направлении облачного хранения данных и вычислений. Эта тенденция определенно сохранится и в 2020 году.

Облако: Amazon хорош, но другие догоняют. Публикация компании Canalys за III квартал 2019 года указывает на то, что поставщики Big Cloud (AWS, Azure, GCP) занимают 56% рынка, при этом на AWS приходится 32,6% всего рынка. Другие облачные провайдеры также сокращают разрыв с AWS. Например, недавно Microsoft заключила контракт с Пентагоном на 10 млрд. долларов для проекта JEDI. В то же время Google развивает фонд Cloud Native Computation для стандартизации облачных вычислений. Долгосрочная цель состоит в упрощении миграции в облако, чтобы другие компании могли легко перейти с AWS на GCP.

Контейнеризация: Kubernetes станет сильнее. Из битвы за контейнеризацию между Kubernetes, Docker Swarm и Mesos явным победителем вышел первый сервис, продолжив впоследствии закрепляться на рынке. Если облако — это распределенная система, то Kubernetes — его операционная система.

Архитектура программного обеспечения: микросервисы станут мейнстримом. Относительно парадигмы архитектуры программного обеспечения, как показывает Google Trends, продолжается переход к микросервисной архитектуре. Одна из причин развития микросервисной архитектуры заключается в том, что она идеально подходит для быстрой разработки программного обеспечения в Cloud Native.

Языки программирования: Python «съест» мир. Будь то машинное обучение, анализ и обработка данных, web, разработка корпоративного программного обеспечения или фотографирование черных дыр, Python присутствует везде. Известный сервис ранжирования языков программирования TIOBE оценил Python как третий по популярности язык программирования после Java и C. Что еще интереснее, популярность Python в 2019 году удвоилась (с 5% до 10%).

Программирование: Java и JVM. Как показывает индекс TIOBE, Java остается доминирующим языком программирования на планете и вряд ли сильно потеряет позиции в 2020 году. JVM — один из лучших компонентов разработки программного обеспечения. Kotlin, Scala, Clojure, Groovy используют JVM в качестве среды выполнения.

Java: Spring. Еще недавно в разработке корпоративного программного обеспечения существовала конкуренция между Spring Framework и Java Enterprise Edition (JavaEE). Но компания Oracle уступила конкурентам, не ведя активных действий относительно Java EE. Это привело к созданию Jakarta EE, когда Oracle открыла исходный код Java EE. Spring Framework выиграл JVM Enterprise Framework, быстро среагировав на меняющуюся среду, в частности, поддержку Cloud Native. В 2020 году Spring Framework станет фреймворком номер один в экосистеме JVM.

Языки программирования: укрепление позиций Rust, Swift, Kotlin и TypeScript. В первом десятилетии XXI века в ландшафте языков программирования наблюдался явный застой. Разработчики были уверены в отсутствии необходимости новых языков программирования, ведь Java, C, C++, JavaScript и Python отвечали насущным потребностям. Но вот Google создал Go, а в последнее десятилетие появилось много интересных языков, таких как Rust, Swift, Kotlin и TypeScript. Старые языки программирования часто не способны использовать преимущества последних изменений в аппаратном обеспечении, например, многоядерность, более быстрые сети, облачные вычисления. Другим фактором является то, что современные языки ориентированы на удобство разработчика, то есть быструю и легкую разработку.

Web: JavaScript продолжит господствовать. Когда-то JavaScript не был сильным языком программирования, и фронтенд работал в основном с использованием бэкенд-фреймворков, таких как JSF, Ruby on Rails, Django, Laravel и рендеринга на стороне сервера. Положение изменилась, как только в 2014 году на сцену вышел AngularJS.

Web-фреймворки JavaScript: React главный. React оказал наибольшее влияние на web-разработку за последнее десятилетие и спас Facebook в борьбе с Google+. React привнес некоторые свежие и инновационные идеи во фронтенд-разработку, например, Event Sourcing, Virtual Dom, одностороннее связывание данных, разработку на основе компонентов и многое другое.

Разработка приложений: нативные приложения. В сфере мобильных приложений постепенно затихает шум вокруг гибридной и кроссплатформенной разработки. Хотя эти подходы и обеспечивают высокую скорость создания приложений, нативная разработка дает лучший пользовательский опыт и производительность. Для крупных компаний такой тип разработки остается в приоритете. Хотя Facebook и пытается усовершенствовать React Native, а Google продвигает собственную платформу Flutter, они в основном подходят для прототипирования или легких приложений. В то же время Google и Apple продолжают продвигать языки нативных приложений собственных платформ — Kotlin и Swift соответственно.

Разработка гибридных и кроссплатформенных приложений: React Native. Существует ряд случаев, когда гибридная или кроссплатформенная разработка представляют собой прагматичное решение. Facebook создал React Native на основе успешного и зрелого web-фреймворка React. Как и его web-аналог, React Native — это доминирующая среда для создания таких приложений. Flutter от Google более производителен, но использует пока что не очень распространенный язык программирования Dart.

API: REST. REST стал самым широко используемым методом коммуникации между службами на основе API. Хотя есть и такие инструменты, как gRPC (Google) или GraphQL (Facebook). Оба сервиса представляют интересные технологии, но с разными возможностями. В сравнении с REST это лишь дополнительные методы.

Искусственный интеллект: TensorFlow 2.0. В области глубокого обучения ведущими игроками являются Google и Facebook. TensorFlow быстро стал основной библиотекой Deep Learning. Google даже представил специальный тензорный процессор для ускорения вычислений TensorFlow. Facebook же выпустил библиотеку глубокого обучения PyTorch. Пока PyTorch набирал популярность, в октябре 2019 года Google выпустил TensorFlow 2.0, который использует динамический граф и более удобен для Python. Учитывая развитое сообщество TensorFlow, можно предположить, что TensorFlow второй версии будет доминирующей библиотекой для глубокого обучения в 2020 году.

Базы данных: верховенство SQL. Когда-то на волне интереса к NoSQL многие говорили об ограничениях SQL. Прошло время, шумиха утихла, люди поняли, что мир не может жить без SQL. Причина доминирования SQL состоит в том, что он предоставляет долгосрочные транснациональные гарантии ACID, которые являются наиболее важным требованием для бизнес-приложений. Базы данных NoSQL предлагают горизонтальное масштабирование, но ценой нарушения гарантии ACID.

Data Lake: MinIO выйдет на первое место. Многие компании хранят данные и в OLTP- и в OLAP-системах, чтобы поддерживать соответственно ACID-требования и решать аналитические задачи. Обычно имеются и другие виды хранения, например, для поиска (Solr, Elasticsearch) или вычислений (Apache Spark). Компании строят свою платформу на основе озера данных (Data Lake): информация копируется в него из OLTP-баз, а другие типы приложений (например, OLAP, поиск) используют озеро данных в качестве своего источника. Распределенная файловая система Hadoop (HDFS) была де-факто озером данных до тех пор, пока Amazon не выпустила Amazon S3. Масштабируемая и дешевая, служба S3 вскоре стала Data Lake для многих компаний. Единственная проблема заключается в том, что использование S3 тесно связывает платформу данных с облаком Amazon AWS. Хотя в Microsoft Azure есть хранилище BLOB-объектов, а в Google — аналогичное хранилище объектов, они не совместимы с AWS S3. Новое S3-совместимое хранилище MinIO может стать спасением для многих компаний. Microsoft анонсировала обслуживание MinIO в Azure Marketplace. Если Google GCP и другие платформы также введут поддержку MinIO, это будет большим шагом на пути к мультиоблачным решениям.

Расчет больших данных: Spark продолжит сверкать. Apache Spark занял место Hadoop как короля обработки пакетов распределенных данных. Spark намеренно работал с такими ограничениями MapReduce, как сохранение данных в хранилище после каждой дорогостоящей операции. Хотя Spark использует для пакетной обработки и процессор, и съедающую память JVM, похоже, что он будет хорошо справляться со своими основными задачами и в 2020 году.

Поток больших данных: взгляд в будущее. Еще несколько лет назад обработка потоков в реальном времени была невозможна. Обычно использовалась микропакетная среда, такая как Spark Streaming, обрабатывавшая поток почти в реальном времени. Однако ситуацию изменил Apache Flink. Конкурировать со Spark он смог после того, как в январе китайский технический гигант Alibaba купил компанию Data Artisan, стоявшую за Apache Flink.

ByteCode: WebAssembly увидит массовое внедрение. Самое большое ограничение JavaScript состоит в том, что он медленный, поскольку движок JavaScript должен читать, анализировать и обрабатывать текстовое «абстрактное синтаксическое дерево» JavaScript. Другая проблема JavaScript в том, что он однопоточный и не может использовать преимущества современного оборудования. В результате многие приложения, требующие большого объема вычислений, например, игры и трехмерная графика, не могут нормально работать в браузере. Содружество нескольких компаний во главе с Mozilla создали WebAssembly — низкоуровневый формат байт-кода для браузера. И уже выпущено MVP WebAssembly, поддерживающее С++ и Rust.

Кодинг: стратегии Low-Code / No-Code будут набирать обороты. Быстрая цифровизация показала, что существует огромный разрыв в спросе и предложении разработчиков. Многие компании не могут реализовать свои идеи из-за нехватки программистов. Чтобы снизить барьер вхождения, осуществляется попытка сделать разработку программного обеспечения без кода (No Code) или с минимальным его количеством (Low Code). Цель этого движения заключается в том, что любой мог создавать программное обеспечение, если у него есть отличная идея, но нет опыта программирования.

Главные тренды технологий и медиа от Deloitte

В 2020 году нас ждет бурное развитие технологий 5G и искусственного интеллекта, полагают эксперты Deloitte. Компания опубликовала глобальное исследование, в котором представила прогнозы по развитию отрасли высоких технологий, телекоммуникаций и медиа на 2020 год, где в число ключевых входят следующие выводы:

Мировой рынок видеорекламы достигнет 32 млрд. долларов. Лидерами отрасли станут Индия и Китай, в которых размещение видеорекламы принесет 15,5 млрд. долларов. Сегмент подкастинга вырастет на 30% и достигнет 1,1 млрд. долларов. Сегмент видеоигр составит 160 млрд. долларов. Вырастет популярность технологии 5G. К концу 2020 года более 100 компаний по всему миру будут тестировать собственные частные сети 5G. Продолжит развиваться рынок искусственного интеллекта. В 2020 году будут проданы 750 млн чипов, работающих с технологиями искусственного интеллекта, на сумму 2,6 млрд. долларов. Отрасль производства роботов вырастет на 20%. К концу 2020 года в мире будет работать около 700 спутников, которые с низкой орбиты предоставят доступ к широкополосному интернету. Продажи смартфонов вырастут на 15% и достигнут объема в 460 млрд. долларов. А общий объем рынка с учетом инфраструктуры и периферийных устройств составит 900 млрд. долларов.

Прогнозы по продвинутым угрозам на 2020 год от «Лаборатории Касперского»

Ниже излагается видение «Лаборатории Касперского» на то, что может произойти в 2020 году в сфере информационной безопасности, построенное с оглядкой на знания экспертов в данной области и опирающееся на наблюдения компании за APT-атаками, поскольку именно их организаторы традиционно выступают центром инноваций.

Операции под ложным флагом: следующий уровень. Операции под ложным флагом стали важным тактическим элементом для многих APT-групп. Эта тенденция в будущем продолжится — преступные группы будут стремиться не только избежать атрибуции, но и выставить виноватым кого-то другого. Для данных целей могут, например, использоваться установленные бэкдоры, которые ассоциируются с другими APT-группировками. Злоумышленники могут не только использовать чужой код, но и намеренно сливать свой, чтобы им воспользовались другие группировки и тем самым еще больше запутали общую картину. От троянцев-вымогателей к целевым троянцам-вымогателям. Последние два года наблюдалось снижение количества атак, проводимых с помощью распространенных универсальных вымогателей, и тенденцию на проведение направленных атак с конкретными мишенями — злоумышленники выбирают организации, которые готовы заплатить значительные суммы, чтобы восстановить данные. В будущем такие атаки будут все агрессивнее. Возможно также, что вместо блокировки файлов злоумышленники начнут угрожать их публикацией. Мишенями программ-вымогателей могут стать Smart-телевизоры, часы, машины, дома, города и т.д. Новые векторы атак в on-line банкинге и on-line платежах. Новый вектор атаки может появиться со вступлением в силу правил регулирования банковской деятельности в Европейском Союзе. Директива о платежных услугах (PSD2) налагает регулятивные требования на компании, предоставляющие платежные сервисы. Под действие новых норм подпадают и финтех-компании, которые традиционно не принято относить к банковскому сообществу. Банки столкнутся с требованием открыть инфраструктуру и данные для сторонних субъектов, желающих предоставлять услуги их клиентам. В этих условиях существует вероятность, что злоумышленники попытаются эксплуатировать эти механизмы при помощи новых мошеннических схем. Больше атак на инфраструктуру и мишени, не являющиеся компьютерами. Злоумышленники в последнее время расширяют инструментарий, распространяя свои атаки не на Windows-системы и даже не на устройства, не являющиеся персональными компьютерами. Например, зловреды VPNFilter и Slingshot заражали сетевое оборудование. Для злоумышленников такие устройства интересны в качестве мишеней из-за свободы действий, которую они получают при их заражении. Взаимное проникновение реального и кибермира, вызванное огромным количеством устройств Интернета вещей, создает все больше возможностей для злоумышленников и очевидно, что они осознают этот потенциал. Атаки в регионах, расположенных вдоль торговых маршрутов между Европой и Азией. В будущем возможен всплеск шпионажа из-за стремления государств защитить свои интересы внутри страны и за ее пределами. Также наверняка будет спрос на технологический шпионаж в обстоятельствах потенциального или реального экономического кризиса и обусловленной им нестабильности. Все это может привести к кибератакам на регионы, расположенные вдоль торговых маршрутов между Европой и Азией — в Турции, Восточной и Южной Европе, а также Восточной Африке. Рост сложности методов проведения атак. Новые методы изоляции, реализованные в Microsoft Word и других программах, которые традиционно становятся мишенью целевого фишинга, могут повлиять на способы доставки вредоносного программного обеспечения. Также представляется вероятным, что злоумышленники будут выводить данные с зараженных устройств нестандартными методами, например, через сигнальные данные или через соединения Wi-Fi/4G-соединения. Смещение фокуса на мобильные атаки. Виртуальная жизнь пользователей переместилась из персональных компьютеров в мобильные устройства. Некоторые злоумышленники это быстро заметили и начали направлять свои усилия на разработку методов проведения атак на новые цели. Злоумышленники вкладывают большие деньги в разработку новых технологий. Они четко понимают, что сейчас практически у каждого в кармане есть телефон, а информация на этих устройствах представляет ценность. Нет оснований думать, что эта ситуация в ближайшем будущем изменится. Злоупотребление персональными данными: от дипфейков до утечек данных ДНК. В результате утечек данных злоумышленники совершенствуют методы социальной инженерии и проводят более убедительные атаки на пользователей. Объемы хранящихся данных постоянно растут, поэтому возникает опасность утечек особо чувствительных данных, в частности, биометрических. Также широко обсуждаемые случаи создания подделок с помощью нейросетей повышают вероятность таких инцидентов.

Прогноз рисков кибербезопасности в 2020 году от Trend Micro

Компания Trend Micro опубликовала доклад, прогнозирующий риски в области кибербезопасности в 2020 году. В нем говорится, что компании будут сталкиваться с растущим числом угроз, возникающих при использовании облачных сред и цепочек поставок. Растущая популярность облачных сред и DevOps будет продолжать стимулировать адаптивность бизнеса, при этом подвергая организации, начиная с предприятий и заканчивая производителями, риску третьих сторон. Корпоративные данные, хранящиеся в облачных сервисах, будут все чаще становиться мишенью атак злоумышленников, к которым те смогут получить доступ через атаки с внедрением кода — ошибки десериализации, межсайтовый скриптинг и внедрение SQL-кода. Они будут нацелены либо непосредственно на провайдеров облачных сервисов, либо скомпрометируют сторонние библиотеки с этой целью.

Фактически в 2020 году и в последующий период в организациях, применяющих культуру DevOps, рост использования стороннего кода приведет к увеличению бизнес-риска. Подверженные риску компоненты контейнеров и библиотеки, используемые в несерверных и микросервисных архитектурах, в дальнейшем приведут к увеличению видов атак на предприятия на фоне того, что традиционные методы обеспечения безопасности стараются их сдерживать. В 2020 году сервис-провайдеров управляемых услуг MSP (Managed Service Provider) будут использовать как канал для компрометации множества организаций через единую цель. Злоумышленники будут не только красть ценные корпоративные и клиентские данные, но и устанавливать вредоносные программы для организации диверсий на «умных» фабриках и вымогательство денег с помощью ransomware-программ. В этом году также появится относительно новый вид риска для цепочек поставок, обусловленный тем, что удаленные работники представляют угрозу для корпоративной сети из-за слабой безопасности используемых ими сетей Wi-Fi. Кроме того, существуют уязвимости в подключенных домашних устройствах, которые могут служить точкой входа в корпоративную сеть.

Умные города, искусственный интеллект и другие тренды информационной безопасности от ESET

Международная антивирусная компания ESET представила отчет о трендах информационной безопасности, которые определят развитие мирового киберландшафта в 2020 году. На данный момент одним из главных трендов является развитие и повсеместное внедрение машинного обучения. Хотя до создания полноценного искусственного интеллекта еще далеко, машинное обучение становится одним из ключевых технологических достижений современности. Но стоит помнить, что злоумышленники также будут использовать машинное обучение для совершенствования кибератак. Также впечатляют темпы развития дипфейков. По мнению экспертов ESET, именно эта технология в 2020 году станет одной из наиболее востребованных среди киберпреступников. Еще один тренд 2020 года — создание умных зданий и целых умных городов. Более чем в 80% новых построек используются элементы Интернета вещей. При этом эксперты обеспокоены тем, что умные города активно разрастаются, а их системы защиты по-прежнему недостаточно развиты. Во многих умных гаджетах нет достаточно надежного протокола аутентификации, а в некоторых и вовсе отсутствует какое-либо решение для информационной безопасности. Кроме того, в 2020 году компаниям придется адаптироваться к цифровизации бизнеса и повсеместному использованию мобильных устройств, а возможность постоянно оставаться на связи и подключаться к сетям вне зависимости от местоположения повышает риск кибератаки на организацию. Наконец, во всем мире продолжится совершенствование законодательства, регулирующего порядок работы с персональными данными. Проблема защиты данных пользователей останется актуальной до тех пор, пока размер штрафа за нарушение конфиденциальности не будет соизмерим со значительной частью доходов мегакорпораций.

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Безусловно, многим из этих прогнозов не суждено сбыться, как, например, «безумному» прогнозу на 2019 год от аналитиков Saxo Bank, которые предполагали, что в прошедшем году Apple приобретет Tesla. Но часть из них, особенно в области информационной безопасности, звучит очень убедительно и реалистично. Давайте наблюдать!