Представлены защищенные smart-часы Amazfit T-Rex

Бренд Huami в рамках выставки CES 2020 представил защищенные smart-часы Amazfit T-Rex, выполненные в стиле Casio G-Shock.

Гаджет прошел 12 испытаний в соответствии с требованиями американского военного стандарта MIL-STD-810G, часы выдерживают экстремальные температуры (от минус 40 до плюс 70 градусов Цельсия), устойчивы к коррозии, защищены от пыли и влаги в соответствии с описанием степени IP68 и имеют прочный корпус.

Smart-часы Amazfit T-Rex оснащены 1,3-дюймовым AMOLED-дисплеем с функцией Always-on Display. Экран имеет разрешение 360 x 360 пикселей и защищен Corning Gorilla Glass 3. Заряда встроенного аккумулятора емкостью 390 мАч должно хватить на 20 дней работы.

Amazfit T-Rex получили 14 спортивных режимов и водонепроницаемую конструкцию (5ATM). Имеются оптический датчик для круглосуточного мониторинга частоты сердечных сокращений, трехосевой датчик ускорения, геомагнитный и датчик внешней освещенности. Есть Bluetooth 5.0 LE и GPS + ГЛОНАСС. Часы совместимы со смартфонами, на которых установлены Android 5.0, iOS 10.0 или более свежие версии ОС.

Amazfit T-Rex предлагаются в пяти цветовых вариантах (черном, пепельном, камуфляжном, зеленом и хаки) по цене 140 долларов.