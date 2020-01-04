Официально представлены доступные флагманы Samsung Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite

Компания Samsung не стала дожидаться открытия выставки CES 2020 и представила смартфоны Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite – доступные варианты прошлогодних флагманов Galaxy S10 и Galaxy Note10.

Оба устройства оснащаются 6,7-дюймовым Super AMOLED экраном Infinity-O разрешением 2400 х 1080 пикселей с отверстием под фронтальную камеру по центру, как у Galaxy Note10.

Аппаратной основой Galaxy S10 Lite служит 7-нм SoC Snapdragon 855, дополненная 6 или 8 Gb оперативной памяти и 128 Gb встроенной флэш-памяти с возможностью расширения картами microSD. Модель Galaxy Note10 Lite построен на 10-нм SoC Exynos 9810 (объемы памяти такие же, слот microSD также есть).

Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite оснащаются тройными основными камерами, но они отличаются по оформлению и конфигурации. Камера Galaxy S10 Lite сочетает основной широкоугольный модуль на 48 MP с диафрагмой F/2.0, сверхширокоугольный на 12 Мп с углом обзора 123 градуса и диафрагмой F/2.2 и 5 Мп с диафрагмой F/2.4 для макросъемки. Особенностью камеры Galaxy S10 Lite является новая система оптической стабилизации изображения Super Steady OIS.

Основная камера Galaxy Note10 Lite оформлена в квадратном блоке — она сочетает основной широкоугольный модуль на 12 Мп с диафрагмой F/1.7, сверхширокоугольный на 12 Мп с диафрагмой F/2.4 и телефото на 12 Мп с диафрагмой F/2.4. Оптическая стабилизация здесь есть и в основном и в телефото модуле.

В обоих устройствах модуль фронтальной камеры снабжен матрицей на 32 Мп и оптикой с диафрагмой F/2.0.

Емкость аккумуляторной батареи у моделей составляет 4500 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 25 Вт. Поддержки беспроводной зарядки нет. Galaxy Note10 Lite сохранил отличительную особенность серии Note — фирменное электронное перо S Pen. Стилус поддерживает Bluetooth Low-Energy, с его помощью можно переключать слайды презентации, управлять видеоконтентом или управлять камерой.

Смартфоны работают под управлением ОС Android 10 с новой оболочкой One UI 2.0. Габариты Galaxy S10 Lite составляют 162,5 × 75,6 × 8,1 мм, вес — 186 гр, а Galaxy Note10 Lite — 163,7 х 76,1 х 8,7 мм, вес — 199 гр. Первый предлагается в черном, синем, белом цветах, а второй — черном, красном и белом.

Стоимость смартфона Samsung Galaxy S10 Lite — 580 евро, а Galaxy Note10 Lite — 650 евро. Продажи намечены на середину января 2020 года.