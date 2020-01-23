Представлен прототип микроавтобуса Origin без руля и педалей

Компания Cruise, принадлежащая General Motors, представила в Сан-Франциско автономный электрический микроавтобус Origin, предназначенный для комфортной перевозки людей. У него нет не только капота, пассажирских окон и боковых зеркал, но даже рулевого колеса и педалей. В итоге внутри осталось самое главное — свободное пространство, способное разместить 4-6 пассажиров.

Прототип Cruise Origin выглядит достаточно крупным, однако по словам разработчиков он не крупнее, чем среднестатистический автомобиль. Раздвижные двери минивэна открываются по нажатию круглой кнопки — как в поезде. Проем входа втрое больше, чем у автомобиля — в дверь может одновременно заходить один пассажир и выходить другой. Салон Origin минималистичен: внутри нет ничего, кроме двух диванов для пассажиров, расположенных друг напротив друга, и пары дисплеев, которые отображают полезную информацию, включая имена пассажиров и маршрут движения. Для багажа предусмотрена небольшая зона за спинками сидений, так что пространство для ног внутри салона получилось непривычно объемным.

Система автономного управления многократно опробована на автономных автомобилях GM Cruise, при этом разработчики уверяют, что она более «внимательна и точна», чем обычный водитель, даже в условиях темноты, плохой погоды, слепых зон и т.д.

Характеристики электрической платформы (мощность, емкость батареи, запас хода) пока что не озвучены. В Cruise отметили, что электромобиль рассчитан на пробег порядка 1,6 млн. км, при этом благодаря опыту General Motors в производстве электромобилей, его себестоимость будет вдвое меньше, чем стоимость обычного электрического кроссовера.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Компания GM собирается создать службу автономных такси на основе Cruise Origin. Машины находятся на этапе бета-тестирования и доступны только сотрудникам компании. Сроки реализации данного проекта пока не называются.