Представлен ноутбук-трансформер HP ProBook x360 435 G7 с процессором AMD Ryzen 4000

Компания HP представила ноутбук-трансформер ProBook x360 435 G7, ориентированный прежде всего на использование в бизнес-сфере и образовательной области.

Ноутбук оборудован 13,3-дюймовым дисплеем на матрице IPS с разрешением 1920 × 1080 пикселей. Реализована поддержка сенсорного управления. Экран вращается на 360 градусов, тем самым позволяя использовать ноутбук в качестве планшета.

HP ProBook x360 435 G7 заключен в тонкий корпус, изготовленный из анодированного алюминия. В ходе производства ноутбук прошел множественные тесты на выносливость и получил соответствие военному стандарту MIL-STD-810.

Основой служит процессор AMD Ryzen 4000 на архитектуре Zen 2 с графикой Radeon Vega. Будут предлагаться модификации с чипом Ryzen 3 4300U, Ryzen 5 4500U и Ryzen 7 4700U. Объем оперативной памяти DDR4-3200 достигает 16 Gb. Возможна установка твердотельного накопителя M.2 SATA или PCIe NVMe вместимостью до 512 Gb.

Дополнительно реализована поддержка технологии HP Fast Charge, благодаря которой гаджет заряжается с 0% до 50% всего за тридцать минут.

Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, порты USB 3.1 Type-C и USB 3.1 Gen 1 Type-A (×2), интерфейс HDMI 1.4b и стандартное 3,5 мм гнездо для наушников. Габариты составляют 310 × 224 × 18 мм, вес — около 1,5 кг.

Ноутбук будет предлагаться с операционной системой Windows 10 Home или Windows 10 Pro. Продажи начнутся в мае, цена пока не сообщается.