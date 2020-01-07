Представлен Nikon D780 с гибридным автофокусом

Компания Nikon представила новую полнокадровую цифровую зеркальную камеру D780. Новинка получила усовершенствованную систему автофокусировки с 51 точкой, которая используется при съемке с визированием через видоискатель. Она позаимствована у флагманской модели Nikon D5. Алгоритм работы был оптимизирован для более четкого обнаружения объектов и их отслеживания. D780 стала первой цифровой зеркальной фотокамерой Nikon, в которой используется гибридная система автофокусировки в режиме LiveView, позаимствованная у беззеркальных камер Nikon Z. Гибридная система автофокусировки, которая автоматически переключается между фазовой и контрастной автофокусировкой в соответствии с ситуацией и условиями съемки, покрывает приблизительно 90% кадра, располагая 273 точками фокусировки. Плавное и точное слежение гибридного автофокуса хорошо подходит для видеозаписи. Кроме того, гибридная система автофокусировки имеет функцию распознавания глаз, полезную при портретной фотосъемке.

В камере установлен датчик типа CMOS с обратной засветкой, в который встроены пиксели системы фазовой фокусировки. Его размер равен 35,9х23,9 мм, разрешение — 24,5 Мр. Данные обрабатывает процессор изображений EXPEED 6. Стандартный диапазон чувствительности равен ISO 100-51200. Границы расширенного диапазона эквивалентны значениям ISO 50 и ISO 204800. Диапазон выдержки простирается от 1/8000 с до 900 с. Выдержка синхронизации равна 1/200 c. Буфер камеры увеличен по сравнению с D750, так что длина серии кадров, сохраняемых в 14-битном представлении в формате RAW со сжатием без потерь, выросла приблизительно в четыре раза (до 68). Скорость серийной съемки составляет 7 кадров в секунду.

Камера D780 поддерживает съемку видео 4K UHD с HDR (Hybrid Log-Gamma) с кадровой частотой до 30 кадров в секунду и выводом потока с 10-разрядным представлением через HDMI. При разрешении Full HD частота увеличивается до 120 кадров в секунду.

Оснащение камеры включает оптический видоискатель, охватывающий 100% кадра, подвижный сенсорный дисплей размером 3,25” и разрешением 2,36 Мр, два слота для карт SD с поддержкой UHS-II, беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, порт USB-C. На одной зарядке аккумулятора EN-EL15b можно сделать 2260 снимков.

Размеры камеры составляют 143,5×115,5×76 мм, а вес равен 755 гр (с аккумулятором и картой памяти — 840 гр). Камера имеет защиту от пыли и брызг, а верхняя и задняя крышки корпуса изготовлены из магниевого сплава.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Цена Nikon D780, продажи которой начнутся в этом месяце, составляет 2299 долларов. Комплект с объективом 24-120mm F4G ED VR будет стоить 2799 долларов.