Представлен флагманский безрамочный телевизор Samsung Q950TS

В рамках выставки CES 2020 компания Samsung официально представила флагманский телевизор Q950TS формата 8К.

Телевизор получил дисплей Infinity Design, который полностью лишен рамок. Толщина панели не превышает 15 мм. Разрешение — 7680 × 4320 пикселей.

В новинке применен ИИ-процессор Quantum 8K. Специальный алгоритм масштабирования улучшает до формата 8К исходное изображение меньшего разрешения.

Технология Object Tracking Sound Plus обеспечивает эффект акустики формата 5.1 интегрированными динамиками. А с подключенными опциональными саундбарами (технология Q-Symphony) телевизор способен обеспечить звук формата 9.1.4.

Реализована поддержка голосовых ассистентов Bixby, Google Assistant и Amazon Alexa. Есть адаптеры беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi для взаимодействия с другими устройствами.

Фирменная технология Samsung AI ScaleNet позволяет передавать картинку 8К в стриминговых сервисах, которые рассчитаны лишь на разрешение 4К. Такая технология уже поддерживается Amazon Prime. Кроме того, телевизор поддерживает AV1 для просмотра видео 8K в YouTube.

О стоимости и старте продаж телевизора Samsung Q950TS пока ничего не сообщается.