Представлен 64-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X

В ходе конференции компании AMD на CES 2020 состоялся официальный дебют процессора Ryzen Threadripper 3990X.

Новый 64-ядерный процессор на микроархитектуре Zen 2 способен исполнять одновременно 128 потоков команд.

Конфигурация процессора включает 288 Mb общей кэш-памяти и 128 линий PCIe Gen 4. Процессор работает на частоте от 2,9 до 4,3 GHz в турборежиме, а его тепловой пакет заявлен на уровне 280 Вт, как и у остальных Ryzen Threadripper 3-го поколения.

Рекомендованная стоимость Threadripper 3990X установлена в 3990 долларов. Продажи начнутся 7 февраля.