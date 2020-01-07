08.01.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииHardwareПредставлен 64-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X

Представлен 64-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X

AMD Ryzen Threadripper 3990X

В ходе конференции компании AMD на CES 2020 состоялся официальный дебют процессора Ryzen Threadripper 3990X.

Новый 64-ядерный процессор на микроархитектуре Zen 2 способен исполнять одновременно 128 потоков команд.

Конфигурация процессора включает 288 Mb общей кэш-памяти и 128 линий PCIe Gen 4. Процессор работает на частоте от 2,9 до 4,3 GHz в турборежиме, а его тепловой пакет заявлен на уровне 280 Вт, как и у остальных Ryzen Threadripper 3-го поколения.

Рекомендованная стоимость Threadripper 3990X установлена в 3990 долларов. Продажи начнутся 7 февраля.

ТЕГИ:
Lenovo ThinkPad X1 Fold: первый в мире ноутбук с гибким экраном
AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000
Новости по теме
Hardware
AMD Radeon RX 5600 XT — ви
Hardware
AMD представила мобильные процес
Ноутбуки
Lenovo ThinkPad X1 Fold: первый
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!