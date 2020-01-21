Правительство Великобритании финансирует испытания беспроводной зарядки для электрических такси

Правительство Великобритании выделило 4,43 млн. долларов на испытания технологии беспроводной зарядки электрических такси в городе Ноттингем.

Десять электрических такси Nissan и LEVC будут оснащены оборудованием для беспроводной зарядки и протестированы в течение 6 месяцев. Проект представляет собой сотрудничество между организациями, включая Cenex, Sprint Power, Shell, Ноттингемский городской совет, Parking Energy, Transport for London и Университет Ковентри.

Городской совет Ноттингема предоставит эти транспортные средства водителям бесплатно. В случае успеха эта технология также может быть развернута более широко для общественного использования, помогая водителям электромобилей каждый день «заряжаться на ходу».

Беспроводная зарядка в стоянках такси может стать альтернативой обычным зарядным станциям, благодаря которой несколько электромобилей такси могут заряжаться одновременно. Это также может ускорить зарядку и помочь уменьшить заторы в городских центрах.