22.01.2020

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Правительство Великобритании финансирует испытания беспроводной зарядки для электрических такси

правительство

Правительство Великобритании выделило 4,43 млн. долларов на испытания технологии беспроводной зарядки электрических такси в городе Ноттингем.

Десять электрических такси Nissan и LEVC будут оснащены оборудованием для беспроводной зарядки и протестированы в течение 6 месяцев. Проект представляет собой сотрудничество между организациями, включая Cenex, Sprint Power, Shell, Ноттингемский городской совет, Parking Energy, Transport for London и Университет Ковентри.

Городской совет Ноттингема предоставит эти транспортные средства водителям бесплатно. В случае успеха эта технология также может быть развернута более широко для общественного использования, помогая водителям электромобилей каждый день «заряжаться на ходу».

Беспроводная зарядка в стоянках такси может стать альтернативой обычным зарядным станциям, благодаря которой несколько электромобилей такси могут заряжаться одновременно. Это также может ускорить зарядку и помочь уменьшить заторы в городских центрах.

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