Первый пилотируемый полет к МКС на корабле Crew Dragon намечен на второй квартал

Компания SpaceX провела испытание системы аварийного спасения экипажа при запуске в космос. В ходе испытательного полета ракета-носитель Falcon 9, поднявшая пассажирскую капсулу в воздух, взорвалась на высоте 20 км. Запуск проходил в беспилотном режиме, а взрыв и последующее разрушение ракеты были инициированы из центра управления полетами для проверки системы экстренного отделения пассажирской капсулы Crew Dragon в случае возникновения аварии. Капсула произвела посадку в воды Атлантического океана с помощью набора парашютов.

Разумеется, во время испытания людей на борту Crew Dragon не было, их роль играли манекены. Это было последнее серьезное испытание перед пилотируемым полетом Crew Dragon на международную космическую станцию.

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В ходе пресс-конференции, состоявшейся после испытания, глава SpaceX Илон Маск сообщил ориентировочную дату пилотируемого полета космического корабля к МКС.