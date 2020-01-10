Panasonic анонсировала VR-очки с поддержкой HDR и UHD

Компания Panasonic показала на CES 2020 компактные VR-очки, поддерживающие изображение сверхвысокой четкости и расширенный динамический диапазон (UHD HDR). Других очков с таким функционалом, как заверила компания, в мире нет.

Очки созданы в сотрудничестве с компанией Kopin, специализирующейся на микродисплеях. В очках используются технологии, уже знакомые по AV-технике Panasonic и аудиоустройствам Technics.

В устройстве используются micro OLED-панели. Они позволили получить естественную и ровную картинку без «эффекта решетки», глаза не будут видеть пиксельную сетку. Акустическая система очков обеспечивает высококачественный звук. Компактная и легкая оправа не требует дополнительных креплений.

Есть и модуль 5G — по нему можно будет получать контент, к примеру, на спортивных мероприятиях или экскурсиях.

Подробные технические характеристики, дату выхода на рынок и стоимость устройства компания пока не сообщила.