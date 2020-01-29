29.01.2020

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Основатель Vine запустил новый сервис с короткими видео — Byte

Byte

В конце 2018 года Дом Хофманн (Dom Hofmann), сооснователь сервиса зацикленных видео Vine, объявил о работе над новым проектом, который должен стать преемником популярной в прошлом платформы. Приложение получило название Byte и на днях дебютировало на iOS и Android. Его планировали запустить во втором квартале 2019 года, но в связи с определенными финансовыми и юридическими трудностями проект стартовал только 24 января.

Byte позволяет снимать, загружать и делиться шестисекундными видеороликами. Приложение имеет стандартный для социальных сетей набор функций и позиционируется как основной конкурент TikTok.

Сейчас в приложении нет ни рекламы, ни внутриигровых покупок, но в будущем компания представит партнерскую программу с механизмом распределения доходов, которая позволит авторам получать доход за свою работу. Реклама же со временем все-таки появится.

Загрузить Byte можно бесплатно в Google Play Store и App Store. Пока что средний балл приложения в Google Play составляет 4,2/5. В App Store оценка равна 4,5/5.

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