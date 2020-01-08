OLED-телевизор Panasonic HZ2000 с поддержкой режима Filmmaker Mode

Корпорация Panasonic представила на выставке CES 2020 OLED-телевизор HZ2000 с диагоналями 65 и 55 дюймов. Новинка оснащена изготовленной на заказ панелью Master HDR OLED Professional Edition, которая обеспечивает дополнительную пиковую яркость, на 20% выше по сравнению с другими OLED-телевизорами.

Как заявляет производитель, HZ2000 — первый в мире OLED-телевизор, обладающий поддержкой технологии Dolby Vision IQ и режима Filmmaker Mode (Режим кинопроизводителя) в дополнение к Dolby Vision, HDR10 + и HLG Photo.

Dolby Vision IQ — это расширение технологии Dolby Vision, которое может автоматически и «разумно оптимизировать качество изображения для зрителей независимо от окружающего освещения или типа контента». Также Panasonic представила новую функцию калибровки, которая поможет зрителям откалибровать уровни черного с особой точностью. Зрители впервые получат возможность откалибровать контент Dolby Vision на телевизорах Panasonic.

Режим Filmmaker Mode призван обеспечить демонстрацию фильма в том виде, в каком он был задуман режиссером. При его активации в телевизоре автоматически отключаются технологии сглаживания движения и улучшения изображения, и фильм воспроизводится с оригинальной цветопередачей, частотой кадров и соотношением сторон. Кроме того, в этом режиме телевизор динамически регулирует изображение в зависимости от уровня окружающего освещения.

В телевизоре Panasonic HZ2000 используется настроенная Technics акустическая система 360° Soundscape Pro с динамиками, направленными вверх, обеспечивающая объемный звук с помощью технологии Dolby Atmos.