Официально представлена Canon EOS-1D X Mark III

Компания Canon объявила о выпуске своего нового полнокадрового флагмана EOS-1D X Mark III. Камера оснащена новым датчиком изображения с разрешением 20 Мр с технологией Dual Pixel AF. Также используется новый процессор DIGIC X, что позволяет снимать 4K-видео и фото с максимальной скоростью серийной съемки до 20 кадров в секунду. Этот процессор способен в 3,1 раза увеличить скорость обработки изображений и в 380 раз повысить производительность Dual CMOS AF по сравнению с двумя DIGIC 6+, которые есть в EOS-1D X Mark II. Светочувствительность камеры составляет ISO 100-51200 и может быть расширена до 50-409600 единиц. Также есть специальный процессор Digic 8 для автофокусировки и измерения с помощью видоискателя.

Новая система автофокусировки работает с 191 точкой, из которых 155 перекрестного типа. В режиме Live View пользователи смогут использовать 525 зон автофокусировки. Стабильность и точность слежения обеспечит новый алгоритм автофокусировки с использованием глубокого обучения. Центральная точка чувствительна к яркости до -4EV в режиме фокусировки по центральной точке. При работе в режиме Live View используется новейшая версия системы Dual Pixel AF для высокоскоростной фокусировки. Также улучшено обнаружение и отслеживание лиц и движущихся объектов.

Корпус камеры полностью сделан из магниевого сплава и имеет ряд уплотнителей для защиты от влаги и пыли. На случай съёмки в темноте есть подсветка кнопок. Хотя аккумулятор LP-E19 остался прежним, новая Canon значительно увеличила время автономной работы: Mark III может делать приблизительно 2850 снимков с использованием видоискателя и 610 при просмотре в режиме реального времени (согласно стандартам CIPA). Новый большой видоискатель имеет регулировку яркости подсветки точек автофокусировки. Также 1D X Mark III имеет ЖК-дисплей Clear View II с диагональю 3,2” и разрешением 2,1 Мр.

Скорость серийной съемки возросла до 16 кадров в секунду с автофокусом, и до 20 кадров в секунду при блокировке зеркала, фокуса и экспозиции. Буфер гигантский, способен делать более 1000 снимков за серию при использовании карты CFexpress. Когда речь идет о подключении к ПК, вы можете выбрать один USB 3.0 или Ethernet порт. Для работы Wi-Fi требуется дополнительно приобретать передатчик Canon WFT-E9 за 600 долларов.

1D X III может снимать 4K-видео на скорости 60 кадров в секунду, с 10-битной внутренней записью Canon Log 4:2:2. Видео в разрешении 1080p можно снимать при частоте до 120 кадров в секунду. Автофокусировка Dual Pixel обеспечивает непрерывную фокусировку в видео, а сенсорный экран позволяет быстро, плавно и максимально просто переводить точку фокусировки. Возможна съемка RAW 5.4K (59.94p / 50.00p) видео с 2600 Мбит/с, но без DPAF. Как и следовало ожидать, учитывая место в линейке Canon, 1D X Mark III имеет порты для подключения наушников и микрофона. Также камера имеет цифровой оптимизатор для компенсации аберраций различных объективов. Также отмечаем два слота карт CFexpress с поддержкой скорости до 1600 МБ/с.

EOS-1D X Mark III будет доступен в феврале по цене 6499 долларов (только камера, без оптики). Изначально камера будет поставляться в комплекте с картой памяти SanDisk CFexpress объемом 64 Gb и соответствующим устройством считывания карт, хотя неясно, как долго продлится эта акция.