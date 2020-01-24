Octi запускает социальную сеть, основанную на дополненной реальности

Стартап Octi создал новую социальную сеть, которая использует дополненную реальность, чтобы объединить процесс просмотра друзей в реальной жизни с просмотром цифрового контента, такого как их любимые видео на YouTube и песни Spotify, пишет ресурс TechCrunch.

Презентуя проект в 2018 году, его соучредитель и генеральный директор Джастин Фуиш (Justin Fuisz) говорил о технологии распознавания людей и их движений. Теперь он говорит, что инвесторы Octi подтолкнули его «делать больше, копать глубже». Стартап привлек 12 млн. долларов (включая ранее объявленный начальный раунд в 7,5 млн. долларов) от Live Nation, Anheuser-Busch InBev, Bold Capital Partners, Human Ventures, I2BF, Day One Ventures, Тома Конрада (Tom Conrad), Скотта Бельского (Scott Belsky) и Джошуа Кушнера (Josh Kushner).

На прошлой неделе Джастин Фуиш продемонстрировал новое приложение проекта и его реакцию на наведение камеры iPhone на человека. Софт быстро узнал пользователя и предложил отправить запрос на добавление в друзья. Как только запрос был принят, человек в видоискателе оказался окружен парящим «поясом» виртуальных объектов из видео, песен и фотографий.

Octi также предлагает размещать в реальности эффекты и наклейки. Вы и ваши друзья могут менять профили друг друга, надевая забавные шляпы или включая целые темы оформления. Для распознавания лиц Octi использует нейронную сеть, которая позволяет приложению обрабатывать изображения на устройстве, не загружая их в облако. При идентификации человека разработчики установили приоритет для друзей. Приложение не должно искать по всем доступным изображениям и может распознать цель всего за 20 миллисекунд.

Octi позволяет просматривать профили друзей удаленно. Иначе в цифровой социальной сети не было бы особого смысла. Но основные функции предназначены для личного общения. Ориентированная на молодых людей, она дает «оцифрованным» подросткам основания встречаться в реальном мире. На данный момент профили и пояса Octi видны только друзьям, которых вы одобрили. Это небольшая защита от преследований в Сети. Если кто-то из ваших «друзей» вам не нравится, вы можете просто удалить его из списка, и он больше ничего не увидит.

Основатели надеются превратить Octi в платформу для сторонних разработчиков приложений. Сейчас социальная сеть работает даже на iPhone 7; в планах выпуск версии для Android в конце этого года.