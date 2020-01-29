29.01.2020

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Объявлена дата выпуска первого грузинского электромобиля

Грузия

Грузия готовится представить свой собственный электрический автомобиль, который по заявлению губернатора региона Имерети Звиада Шаламберидзе, будет выпускать в Кутаиси с августа 2020 года, пишет sputnik-georgia.

О строительстве завода по производству электромобилей во втором по величине городе Грузии власти страны объявили весной 2019 года. Соответствующий меморандум грузинский холдинг AiGroup подписал с китайским консорциумом Changan Automobile. Стороны договорились завершить строительство в течение 24 месяцев.

По словам Шаламберидзе, на первом этапе за один год на заводе планируют собрать 5 тыс. электромобилей. Все они будут экспортированы в Евросоюз. К осени 2021 года производственные мощности предприятия должны увеличиться в восемь раз, и половина собранных в Кутаиси электромобилей останется на внутреннем рынке. К этому времени на заводе планируют организовать производство запчастей и комплектующих плюс создать комплекс по производству высокотехнологичной экопродукции.

Ожидается, что открытие предприятия на первом этапе создаст 300 рабочих мест с последующим увеличением штата до 3 000.

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