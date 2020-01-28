28.01.2020

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Объявлены победители конкурса программистов «PASHA Bank Cup»

PASHA Bank Cup

Ведущий корпоративный банк Азербайджана PASHA Bank подвел итоги конкурса для программистов «PASHA Bank Cup». В заключительной части соревнования по программированию, прошедшего 25 января в Бакинском Инженерном Университете, приняли участие 38 финалистов конкурса.

В финальной части конкурса в течение 4 часов одни из лучших специалистов страны по программированию соревновались в решении 8 алгоритмических заданий. По итогам конкурса жюри, представленное доцентом Бакинского Государственного Университета Рамином Махмудзаде, Главным учителем Бакинского Инженерного Университета Этибаром Сеидзаде, руководителем отдела Цифрового инжиниринга PASHA Bank Вюсалом Халиловым и ведущим программистом Цифровой Лаборатории PASHA Bank Рашадом Амирджановым отобрало 10 победителей, справившиеся со сложными заданиями наиболее точно и быстро.

Победителями конкурса «PASHA Bank Cup» стали Фарид Ахмедов, Рашад Мамедов, Эльдар Мустафаев, Ульви Асланлы, Ниджат Гусейнов, Кямал Багирли, Мурад Эйнизаде, Азиз Гусейнов, Ибрагим Тагизаде и Гусейн Гаджиев.

Отметим, что конкурс для программистов «PASHA Bank Cup» был реализован при поддержке Бакинского Инженерного Университета. Состоявшиеся до этого 4 отборочных этапа были проведены в режиме онлайн на платформе HackerRank, где приняли участие 163 человека.

В будущем PASHA Bank планирует продолжать проведение подобных соревнований, направленных на развитие сферы программирования в Азербайджане, в том числе повышение знаний школьников и студентов, обучающихся по этой специальности, а также профессиональных навыков уже состоявшихся специалистов.

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