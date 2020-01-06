Nvidia и Asus анонсировали первый в мире монитор с кадровой частотой 360 Hz

В рамках выставки CES 2020 компания ASUS совместно с NVIDIA анонсировали 24,5-дюймовый монитор с кадровой частотой 360 Hz. Модель с поддержкой технологии адаптивной синхронизации G-SYNC ориентирована в первую очередь на геймеров.

ASUS ROG Swift 360 Hz — первый монитор в линейке G-SYNC Esports. «Безрамочный» монитор с разрешением 1920 x 1080 пикселей станет лишь одной из моделей, использующих новейшие технологии G-SYNC. Новинка создана на базе LCD-панели AU Optronics.

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По заявлению NVIDIA, частота 360 Hz обеспечивает кристально чистое изображение, минимальные задержки для высокой скорости реакции и максимально плавное воспроизведение. Благодаря технологии NVIDIA G-Sync игроков не будут отвлекать разрывы, подвисания, мерцания и артефакты.

Также на выставке CES 2020 будет представлен ряд готовых решений на базе технологии G-SYNC от разных производителей, включая 88-дюймовые панели.

Стоимость и дата розничного релиза монитора ASUS ROG Swift 360 Hz будут объявлены позднее.