Новый сервис Huawei позволяет запускать Android-приложения без установки

Компания Huawei объявила о запуске сервиса Quick Apps — собственной альтернативы Google Instant Apps — сервиса, позволяющего быстро запускать игры и другие приложения без полной установки на смартфон.

Как и Google Instant Apps, сервис Quick Apps позволяет загружать лишь часть приложения на встроенный накопитель гаджета, пишет Android Central. Экономия дискового пространства в таком случае составляет до 97% сравнительно с обычным методом инсталляции. Для использования новой функции требуется смартфон с операционной системой Android 10 и установленным магазином приложений AppGallery версии 10.1 и выше.

Неполная установка позволяет в разы сократить время загрузки. Это также позволит использовать ряд «тяжелых» приложений, несмотря на то, сколько свободного объема постоянной памяти в смартфоне. Предусмотрен быстрый доступ к приложениям с домашнего экрана или из меню недавно запущенных программ.

Сервис Quick Apps уже доступен пользователям смартфонов Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro. Список других гаджетов компании, которые получат новые возможности после обновления до Android 10 и установки AppGallery 10.1 в этом году, будет объявлен позже.