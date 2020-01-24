Новый автомобильный патент Apple может превратить Siri в личного водителя

Компания Apple разработала новую технологию, применение которой рассчитано для эксплуатации в системах автономного вождения. Пользователю достаточно будет обратиться к голосовому ассистенту Siri с просьбой отвести его в ту или иную точку. Siri самостоятельно проложит маршрут и передаст системе управления команду доставить владельца в пункт назначения, об этом пишет ресурс Digital Trends. В 2019 году Apple подала заявку на соответствующий патент. В документе указано, что во время планирования поездки вовсе не обязательно использовать четкую формулировку. Siri будет адаптирована под разговорную речь и сможет понимать такие запросы, как: «японская кухня поблизости», «ближайший отель», «я бы выпил чашку кофе» и т.д.

Apple также научит Siri понимать пользователя таким образом, чтобы минимизировать пеший маршрут, припарковывая автомобиль в непосредственной близости от нужного объекта. В пояснительной записке к патенту указана и возможность управления жестами, а также навигация с помощью движения глаз. Компания планирует исключить необходимость водителя прикасаться к смартфону, что позволит избежать аварийных ситуаций.

Подобная функциональность в перспективе может быть интегрирована в систему Apple CarPlay, либо поставляться в виде опции для производителей автомобилей.