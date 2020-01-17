Новый 31” 4K-монитор от NEC обеспечивает точную цветопередачу

Компания NEC Display Solutions представила флагманскую модель линейки профессиональных дисплеев PA-серии. Новый монитор MultiSync PA311D. Это 31” IPS-дисплей с улучшенной цветопередачей и разрешением 4K (4096×2160 пикселей). Он идеально подходит для дизайнеров, фотографов и производителей видеоконтента в отраслях, где качество изображения и точность цветопередачи имеют решающее значение.

Дисплей поддерживает HDR-формат, дает наилучшее качество изображения и воспроизводит точную цветопередачу благодаря 10-битной IPS-матрице и широкой цветовой гамме, охватывающей все профессиональные цветовые пространства (sRGB, Adobe RGB и DCI-P3) и стандартные цветовые пространства для видео (Rec. 709, Rec. 2100).

Монитор MultiSync PA311D поддерживает стандарты HLG и PQ HDR, включает в себя специализированный процессор обработки цветов от NEC — SpectraView II Engine. Постоянно включенный датчик внешней освещенности обеспечивает стабильную цветопередачу и яркость в течение всего срока службы дисплея, а также обеспечивает режим низкой задержки сигнала при показе видео в реальном времени. Кроме того, поддержка функций «картинка в картинке» (Picture in Picture), «картинка за картинкой» (Picture by Picture) и профиля ICC упрощает работу с цветами.

PA311D поддерживает USB-C и зарядку устройств мощностью до 65 Вт. В сочетании с USB-C он обеспечивает лучшие в своем классе возможности подключения благодаря двум портам DisplayPorts 1.2 и двум HDMI, а также хабу USB 3.1.

«MultiSync PA311D по праву займет свое место в качестве флагманского монитора в PA-серии профессиональных дисплеев, — отметил Ян Греф (Jan Gräf), менеджер по продуктам категории настольных дисплеев NEC Display Solutions Europe. — Четкость и качество изображения имеют жизненно важное значение в современных сферах деятельности, связанных с визуальным представлением контента, где одна ошибка может привести к дорогостоящим задержкам и повторным работам. Наш монитор обеспечивает необходимые организациям точность и надежность».

Дисплей PA311D поддерживает дополнительные сенсорные функции и оснащен регулируемым на 150 мм основанием с возможностью наклона и поворота, что обеспечивает идеальную эргономику. Для него предусмотрен также опциональный колпак дисплея HD2PA31.