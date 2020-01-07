Новые ноутбуки-трансформеры Acer Spin 5 и Spin 3 наделены поддержкой Wi-Fi 6

На выставке CES 2020 компания Acer анонсировала две портативные модели ноутбуков-трансформеров Spin 3 и Spin 5.

Крышка с дисплеем вращается на 360 градусов для перевода устройств в планшетный режим работы. При этом взаимодействовать с дисплеем пользователи смогут не только при помощи пальцев, но и посредством активного пера Acer Active Stylus с технологией Wacom AES и возможностью распознавания 4096 уровней силы нажатия.

Модель Acer Spin 5 получила 13,5-дюймовый дисплей с разрешением 2K, занимающим 80% площади крышки устройства. Толщина гаджета составляет 14,9 мм при весе 1,2 кг. У Spin 3 диагональ дисплея составляет 14 дюймов при разрешении Full HD. Толщина составляет 16,9 мм, вес — 1,5 кг.

Оба устройства построены на базе процессора Intel Core i7 10-го поколения. За обработку графики отвечает ускоритель Intel Iris Plus. Объем оперативной памяти — до 16 Gb.

Оснащение ноутбуков включает поддержку стандарта Wi-Fi 6, наличие портов USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 3, USB 3.2 Gen 1 и HDMI. Есть слот для microSD. Заявленное время автономной работы на одном заряде аккумуляторной батареи достигает 15 часов у Spin 5 и 12 часов у Spin 3.

Продажи новинок начнутся в текущем квартале. Стоимость ноутбука Acer Spin 5 начинается от 999 евро, а Acer Spin 3 – от 649 евро.