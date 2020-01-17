Новое кресло Jaguar Land Rover улучшит самочувствие водителя и пассажиров

Компания Jaguar Land Rover разрабатывает «автомобильное кресло будущего», которое позволит во время длительных поездок улучшить самочувствие водителя и пассажиров.

Автомобили Jaguar и Land Rover уже оснащаются новейшими эргономичными креслами с возможностью регулировки положения в разных направлениях, функциями массажа и системами климат-контроля. Теперь же компания разрабатывает автомобильное кресло, задача которого является минимизация рисков для здоровья, связанных с сидячим образом жизни.

Кресло использует ряд встроенных механизмов управления, которые создают постоянные микроколебания. Это стимулирует мышцы и заставляет мозг испытывать те же ощущения, что и при неспешной прогулке. Технологию можно настроить индивидуально в соответствии с предпочтениями водителя и каждого из пассажиров.

Британский автопроизводитель отметил, что, по данным ВОЗ, в настоящее время 1,4 млрд. человек ведут преимущественно сидячий образ жизни. Это чревато проблемами с мышцами ног, болями в спине и увеличенным риском получения травм при растяжении или падении. Имитация движений при ходьбе должна свести к минимуму негативные эффекты длительных поездок на автомобиле.